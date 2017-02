Novogoriški Hit namerava priskočiti na pomoč kranjskogorski hčerinski družbi Hit Alpinea z več kot sedmimi milijoni evrov.

Za šest milijonov evrov namerava odkupiti hotel Špik in kamp Špik, kar zajema več kot četrtino premoženja Hita Alpinee. Hkrati namerava družbo, ki ima v lasti večino kranjskogorskih hotelov, dokapitalizirati s stvarnim vložkom v višini 1,3 milijona evrov. Natančneje, v osnovni kapital Hita Alpinee namerava Hit pretvoriti dano posojilo izpred nekaj let, s čimer bi se osnovni kapital zvišal na 19 milijonov evrov. Načrtovani finančni aranžma naj bi po neuradnih informacijah določal tudi delni odpis dolgov do bank. Lani novembra je Hit Alpinea sicer prodala trizvezdični hotel Alpina družbi Links, ki v prestolnici obvladuje hotel Emonec.

Dvakrat več dolgov kot prihodkov Nakupa turističnih zmogljivosti in načrtovane dokapitalizacije v Hitu pod vodstvom začasnega predsednika uprave Zvonka Šulerja (še) niso želeli komentirali. Po neuradnih podatkih pa so se za odkup hotela in kampa Špik v prvi vrsti odločili zaradi prevelike zadolženosti Hita Alpinee. Brez 1,3 milijona evrov dolgov do Hita je Hit Alpinea konec leta 2015 bankam dolgoval okoli 25 milijonov evrov, pri čemer so prihodki od prodaje znašali le dobrih 12 milijonov evrov. Izguba je leta 2015 dosegla 3,6 milijona evrov, leto pred tem pa kar 7,65 milijona evrov. S ciljem izboljšanja upravljanja šestih kranjskogorskih hotelov je Hit leta 2013 s švicarskim upravljalcem hotelov Sophos Hotels sklenil desetletno pogodbo o upravljanju. Toda partnerstvo ni trajalo dolgo, pogodba pa je bila leta 2015 prekinjena. Po razdrtju pogodbe je Hit Alpinea za dva hotela zadržal blagovno znamko Ramada, v lasti ameriške hotelske verige Wyndham Hotel Group.

Pot za privatizacijo Hita se odpira Kdaj bo država začela privatizacijski postopek Hita, je težko napovedovati. Nedavno pripravljene spremembe igralniške zakonodaje sicer predvidevajo možnost, da bodo zasebniki v igralnicah lahko pridobili več kot polovične lastniške deleže. S tem pa se bo odprla pot za privatizacijo Hita. Kot so pojasnili na Slovenskem državnem holdingu (SDH), Hit zaradi omejitev v povezavi z lastništvom družb, ki se ukvarjajo s prirejanjem iger na srečo, ni v prodajnem postopku. V strategiji upravljanja kapitalskih naložb države je Hit opredeljen kot portfeljska naložba. Med njih so uvrščene družbe, v katerih država ni zavezana ohraniti nadzornega deleža, SDH pa jih upravlja in z njimi razpolaga izključno za dosego gospodarskih ciljev, so dodali pri SDH. Kako so po ocenah poslovali lani, v Hitu še niso želeli razkriti. Pojasnili pa so, da je Skupino Hit obiskalo 1,6 milijona gostov, kar v primerjavi z letom pred tem pomeni rast za 1,3 odstotka. Število nočitev se je zvišalo za 7,5-odstotka, na 430.000 nočitev. V prvih enajstih mesecih lanskega leta pa je Hit dosegel 125,6 milijona evrov bruto realizacije od iger na srečo, kar je bilo štiri odstotke več od načrtov, prihodki, doseženi v gostinstvu in turizmu, so se zvišali za dober odstotek, na 16,1 milijona evrov, preostali prihodki pa za okoli 22 odstotkov, na 4,2 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja je po ocenah v prvih enajstih mesecih leta 2016 znašal 8,1 milijona evrov, kar je 2,1 milijona evrov več od načrtov, dobiček pred davki pa 7,7 milijona evrov oziroma 4,2 milijona evrov več od načrtovanega.