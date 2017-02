Sprva je dobro kazalo. Organizatorja demonstracij v pariškem predmestju Bobigny, Issa Bidard in Yanis Rezzoug, oba stara komaj 18 let, sicer študenta politologije in zgodovine, sta bila zelo jasna: »Nobenega nasilja!« Več tisoč demonstrantov je najprej mirno protestiralo s transparenti, na katerih so bila imena in obrazi štirih policistov, ki so pred desetimi dnevi pretepli 22-letnega temnopoltega Thea in mu v zadnjico potisnili pendrek, tako da bo moral še dva meseca ostati v bolnišnici.

Prav tako so nosili transparente z imeni drugih, prejšnjih žrtev policijskega nasilja, to so bila predvsem muslimanska imena. Policistom so vzklikali: »Posiljevalce v zapor!« »Vsi sovražimo policijo!« »Pravica za Thea!« »Če ne bo pravice, ne bo miru!« Nastopilo je več govornikov, eden je na primer poudaril, da »smo vsi francoski državljani«.

Vandali skazili proteste Issa Bidard, ki je morda že prepoznal vse večjo agresivnost v delu protestnikov, je v svojem govoru množico pozval: »Pokažimo jim, da smo pametni, pokažimo jim, da se znamo vesti! Če bomo nasilni, nas bodo imeli za divjake in nihče več ne bo slišal našega ogorčenja.« A že nekaj minut pozneje, po dobri uri mirnih demonstracij, je več mladih protestnikov začelo metati različne predmete na policijo. Policisti so odgovorili s solzivcem, nato so zagoreli smetnjaki, štiri vozila, tudi tovornjak ene od televizijskih postaj, vandali pa so se lotili še stekel na oknih občinskih stavb in trgovin. Mnogi protestniki, ki so se razbežali, so bili najbolj besni zaradi nasilnežev v lastnih vrstah, ki so omadeževali gibanje za Thea. Vandalizem obsoja tudi zdaj že slavni 16-letni protestnik, ki je iz gorečega avtomobila rešil deklico. Po podatkih oblasti je na demonstracijah sodelovalo okoli 2000 ljudi, več sto v izgredih, 37 pa so jih aretirali.

Konflikt namesto dialoga V revnih predmestjih Francije se konflikt med policijo in mladimi potomci priseljencev iz Afrike tako nadaljuje. Policisti s pogostimi preverjanji identitete, s katerimi hočejo tudi kazati svojo premoč, jezijo mlade črnce in Arabce, ki so že tako žrtev diskriminacije pri iskanju zaposlitve. Nasilje je vsekakor obojestransko in 8. oktobra lani je skupina 15 mladih napadla in zažgala štiri policiste, ki so sedeli v avtomobilu, eden je bil huje opečen. Policisti so nato več tednov demonstrirali. Do večjega incidenta tako prihaja na vsake nekaj mesecev, glavni vzrok za napetosti pa je še naprej velika brezposelnost mladih iz predmestij, ki je 50-odstotna. S tem je povezano prekupčevanje z mamili in zapiranje v neke vrste geto, tako da je integracija mladih potem še težja. Zlasti se je situacija v predmestjih začela slabšati po letu 2003, ko je tedanji notranji minister Nicolas Sarkozy ukinil četrtne policiste, ki so bili blizu prebivalcem predmestij. Namesto dialoga se je uveljavil konflikt. Tudi levica v zadnjih petih letih, ko je na oblasti, ni izboljšala situacije.