Doctrina, tri leta staro podjetje, ki sta ga ustanovila Jure Pučko in Tomaž Erjavec, intenzivno raste. Prvo leto so ustvarili 126 tisoč evrov prihodkov, leto pozneje 336 tisoč evrov, lani pa so to rast še podvojili. Na začetku sta bila tim le ustanovitelja, danes pa podjetje šteje 20 sodelavcev, v ljubljanski pisarni in v tujini. »Naš cilj je, da bi bila Doctrina nepogrešljiv del vsakdanjika vsakega farmacevta, ki želi poznati zdravila in skrbeti za varnost bolnikov,« je naložbo tretjega tujega investitorja po vrsti pospremil Tomaž Erjavec in dodal, da bodo pri tem zagotovo še potrebovali nove sodelavce, ki jih iščejo sproti, glede na potrebe pri poslovanju.

Hitro rast podjetju narekuje tudi prav takšna rast farmacevtske industrije. Farmacevti namreč v poplavi novih zdravil oziroma farmacevtskih izdelkov težko sledijo vsem spremembam in novostim, farmacevtska podjetja pa jim za predstavitve namenijo le nekaj minut časa. Tu vstopi Doctrina, ki s spletnimi seminarji (webinarji) farmacevtskim podjetjem omogoča večji doseg lekarniških delavcev in hitrejši prenos znanja o (novih) izdelkih, hkrati pa hitreje poteka tudi medsebojna komunikacija glede predstavljenega gradiva. »Metodo, ki jo uporabljamo za izobraževanje farmacevtov, smo razvili v skladu z najnovejšimi spoznanji v e-učenju. Lekarniški delavci tako lahko pridejo do vseh informacij v zvezi s farmacevtskim izdelkom na enem mestu, kjerkoli in kadarkoli,« pojasnjuje Erjavec in dodaja, da jim bo milijonska naložba prišla prav predvsem pri pospeševanju prodaje na Poljskem in v Veliki Britaniji, hkrati pa se bodo lahko osredotočili tudi na nadaljnji razvoj storitve, ki bo s seboj prinesel širjenje 20-članske mednarodne ekipe.