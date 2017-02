Čeprav je minilo že skoraj dva meseca, odkar je stečajni upravitelj družbe Hiša 8 Andrej Marinc sklenil pogodbo z družbo srbskega poslovneža Milana Mandarića za nakup nedokončane poslovno-stanovanjske stavbe na Dalmatinovi ulici 8, Mandarić še vedno ni lastnik objekta. Prodaja še vedno ni pravnomočna, saj se je celoten postopek po Marinčevih besedah zavlekel zaradi več pritožb tako na sklep sodišča o prodaji nepremičnine kot tudi na soglasje sodišča k prodaji.

Spomnimo, Mandarić je s svojo družbo MM Investicije stečajnemu upravitelju v postopku zbiranja zavezujočih ponudb ponudil, da nedokončan objekt kupi za 4,751 milijona evrov. Drugih ponudb ni bilo, zato je Marinc sklenil pogodbo. Mandarić si želi objekt dokončati v skladu z že izdanim gradbenim dovoljenjem, vendar bo z vlaganji vanj začel šele takrat, ko bo nepremičnino dejansko dobil v svojo posest, je decembra lani povedala njegova odvetnica Carmen Dobnik.

Rastoder v nakupe terjatev do Grepa

Ob tem velja spomniti, da se je kupovanja terjatev bank, ki so kreditirale stožiškega gradbinca Grep, lansko leto lotil poslovnež Izet Rastoder. Njegova družba Rastoder je že kupila terjatve Gorenjske banke in SID banke, zanimal pa naj bi ga tudi nakup največjega svežnja terjatev do Grepa v višini 84 milijonov evrov, s katerim upravlja Družba za upravljanje terjatev bank. S slabe banke so sicer lanskega maja sporočili, da so sklenili pogodbo za prodajo terjatev do Grepa, vendar niso razkrili, kdo je kupec, kakšni so konkretni pogoji prodaje in vsebina pogodbe, ker naj bi se tako dogovorili s kupcem. Se je pa v nekaterih medijih pojavila neuradna informacija, da naj bi Rastoder terjatve od slabe banke odkupil za kar 80-odstotni popust. Slaba banka je lani pojasnila še, da bodo kupcu terjatve prenesli po izpolnitvi določenih pogodbenih obveznosti.

Glede na to, da je med Grepovimi upniki v stečaju še vedno Družba za upravljanje terjatev bank, skrivnostne pogodbene obveznosti kupec, za katerega se domneva, da je Rastoder, še vedno ni izpolnil. Kaj se dogaja s tem poslom, smo želeli preveriti na Družbi za upravljanje terjatev bank, vendar so nam odgovorili, da do zaključka postopka ne morejo ničesar komentirati. Vprašanja smo naslovili tudi na družbo Rastoder, vendar včeraj odgovorov nismo prejeli.