Sojenje mladima bratoma Elvirju in Elvisu Đogiću zaradi tragične smrti 27-letnega Matica Brajiča maja 2014 v gostišču na Logu pri Brezovici je končno končano, epilog pa je čisto drugačen, kot je kazalo na začetku. Elvirja, ki je bil na prvem sojenju obsojen na 15 let zapora, so na drugem junija lani izza rešetk izpustili, saj je psihiater ocenil, da je bil neprišteven in da nasprotno od podobnih primerov ne potrebuje obveznega psihiatričnega zdravljenja. Višji sodniki so to odločitev zdaj potrdili, Elvisa, ki je bil v prvem postopku obsojen na 10 let zapora, v drugem pa je dobil štiriletno kazen, pa oprostili. Sorodnike umorjenega Brajiča, ki so od njiju terjali nekaj manj kot 80.000 evrov odškodnine, so napotili na pravdo.

Prekoračen silobran Naj spomnimo, da sta se usodnega 3. maja 2014 takrat 19-letni Elvir in Brajič v lokalu najprej sprla, potem pa pred njim še stepla. Elvir, ki jo je bolj skupil, je nato odšel domov, pograbil nož, nakar ga je dve leti starejši brat Elvis odpeljal nazaj na Log. Poklicala sta še bratranca in dva prijatelja, potem pa so skupaj vstopili v lokal. Sledil je pretep, v katerem je Elvir Brajića usodno zabodel v prsni koš, trebuh in pod lopatico. Na prvem sojenju so ju obsodili zaradi umora in pomoči pri tem kaznivem dejanju, a je bila sodba razveljavljena. Sledilo je drugo sojenje, ki je prineslo pomembne spremembe: če so prej menili, da je bil Elvir v usodnem trenutku bistveno zmanjšano prišteven, je v drugo nov izvedenec dr. Gorazd V. Mrevlje sklenil, da je bil neprišteven. Takšno stanje naj bi bilo posledica v otroštvu nezdravljene hiperkinetične motnje, pretresa možganov, ki ga je dobil v pretepu z Brajičem, ter pred tragedijo zaužitega alkohola in marihuane. Ko je zamahnil z nožem, ga je bilo tudi zelo strah, saj je bil Brajič nad njim. Zaradi tega so sodniki menili, da ni šlo za umor, pač pa (milejši) uboj v prekoračenem silobranu, saj se je pred golorokim Brajičem vendarle branil z nožem. Elvis pa naj bi pri uboju pomagal s tem, da ga je, čeprav je vedel za nož, pripeljal na Log, ko sta poklicala pajdaše, pa so šli skupaj v lokal, da »naredijo red«.