»Za nakup hiše sem mu jaz posodil 30.000 evrov, sestra pa tudi 30.000. To smo storili tako, družinsko, da ne bi bil brezdomec,« je na sodišču zatrdil stric Kristjana Kocijančiča iz Hrvatinov. Specializirano tožilstvo zaradi prekupčevanja z drogo že obsojenega Kocijančiča zdaj toži še po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, češ da je na nezakonit način prišel do slabih 146.000 evrov vrednega premoženja. Tako zdaj razčiščujejo njegove nakupe avtomobilov, čolna in motorja ter dveh nepremičnin v Hrvatinih. Kocijančič trdi, da so vsi nakupi »čisti«, država pa vztraja pri svojem.

Delo v Italiji in preprodaja avtov

Kocijančiča so policisti prijeli jeseni 2013 v okviru operacije Topolino, akcije slovenskih in italijanskih kriminalistov. Prišli so do informacije, da k slovenskim preprodajalcem na območje Hrvatinov po heroin, kokain in marihuano množično prihajajo italijanski odvisniki. Pomagali so si s prikritimi preiskovalnimi ukrepi in med aretiranimi se je na koncu znašel tudi Kocijančič. A klasičnega sojenja niti ni bilo, saj je s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde in se pogodil na enoletno zaporno kazen ter vračilo okoli 2000 evrov z nezakonitimi posli pridobljenega denarja.

Medtem ko je tekel kazenski postopek, pa so njegovo premoženje vzeli pod drobnogled tudi davčni organi in ugotovili nesorazmerje s prihodki – pod vprašaj so postavili 145.900 evrov. Kocijančič trdi, da tožba nima nobene osnove: denar da je služil z delom pri nekem italijanskem podjetju, delno zakonito, delno na črno. Poleg tega je kupoval in prodajal rabljene avte ter tako dobival še dodatnih 1000 do 1500 evrov na mesec. Na zadnji glavni obravnavi so govorili o dveh nepremičninah, kupljenih v Hrvatinih. Po Kocijančičevih besedah je eno kupil s stričevim posojilom, bila je na dražbi in zanjo je odštel 60.000 evrov. »Res sem mu pomagal kupiti to staro kamnito bajto, zgrajeno še pod Italijo. Kupi, zdaj imaš priložnost, sem mu rekel, da ne boš na koncu živel pod mostom,« je njegove besede potrdil stric. Dodal je tudi, da je drugo polovico kupnine prispevala ena njegovih sester, ki živi v Italiji, njena družina pa je premožna.