V Nemčiji je v zadnjem času vzbudil pozornost upokojeni kriminalist in visoki policijski uradnik Rolf Rainer Jaeger, ki si je zastavil cilj, da ugotovi, ali je med tujci res veliko več kriminala kot med nemškimi državljani. Njegova študija je pokazala, da je tako. Resnično se vedno sprašujemo tisto, o čemer nekako poznamo odgovor že vnaprej. Tako tudi zanj velja, da je iz izkušenj svojega poklicnega dela vedel, kakšen bo rezultat raziskave, ki se je opirala na statistiko. Sam je sicer za nemški tednik Der Spiegel dejal, da ga je velik delež kaznivih dejanj tujcev »zelo presenetil«. Predvsem ga je osupnilo dejstvo, da se je stopnja kriminala tujcev leta 2015 tako zelo povišala.

Sam je zelo nezadovoljen z vodilnimi na notranjem ministrstvu in policiji, ker se jim ne zdi pomembno, kdo je storil kaznivo dejanje. Tako v policijskih poročilih pogosto sploh ne omenjajo narodnosti storilca kaznivega dejanja. Menda se oblasti bojijo, da bi se povečalo število volilcev skrajne desnice.

Jaeger je svoje ugotovitve o velikem deležu tujcev med storilci kaznivih dejanj predstavil v dveh člankih v strokovni reviji Der Kriminalist in tako sprožil polemiko. Strokovnjaki za kriminologijo opozarjajo predvsem na to, da kriminal ni stvar določenih etničnih skupin, ampak ga je treba razumeti (kar ne pomeni opravičevati) v kontekstu življenjske situacije in socialnih razmer, v katerih storilec kaznivih dejanj živi in v katerih je odraščal. Tudi urednik revije Der Kriminalist se je distanciral od prevelikega Jaegrovega opiranja na statistiko o narodnosti oziroma državljanstvu storilcev kaznivih dejanj.

Statistiko je treba interpretirati

Toda za Jaegra je statistika ogledalo realnosti. Tako ob opiranju nanjo bije plat zvona, ker je leta 2015 delež tujcev med storilci kaznivih dejanj v Nemčiji narasel na 38,5 odstotka, kar je za celih deset odstotnih točk več kot leta 2014. Vsekakor se je leta 2015 število tujcev s prihodom več kot milijona beguncev povečalo, a šele v drugi polovici leta in še to morda le za sedmino. Ni pa res, da so ti migranti, ki so večinoma muslimani, krivi, da se je med storilci kaznivih dejanj povečal delež tujcev za skoraj tretjino.

V resnici so begunci že s tem, ko so stopili na nemška tla brez vizumov, prišli tudi v nemško statistiko storilcev kaznivih dejanj. Skratka, Jaeger ni upošteval, da so policisti sam nezakonit prihod več kot milijona beguncev v Nemčiji zaznamovali kot več kot milijon kaznivih dejanj, pri katerem so sicer nato pregon opustili. Če pa to številko v statistiki odštejemo, v letih 2014–2015 med tujci ni bilo velikega povečanja kriminala. Predvsem se v Nemčiji leta 2015 njihov delež med storilci kaznivih dejanj ni tako povečal, kot se je povečal delež tujcev med prebivalci Nemčije.

V polemiki, ki je sledila, je nato Jaeger poudaril, da je 28-odstotni delež tujcev med storilci kaznivih dejanjih še vedno izredno velik, zlasti pri tatvinah. Od vseh žeparjev, ki jih je leta 2015 policija prijela, jih več kot tri četrtine nima nemškega potnega lista. Še leta 2008 je delež teh tujcev zajemal polovico. Podobno je pri vlomih in krajah v trgovinah. Pri podtikanju požarov in spolnih zlorabah otrok je njihov delež 14-odstoten. Po Jaegrovih besedah pa je vseh tujcev med prebivalci Nemčije enajst odstotkov. Skratka, delež tujcev kot storilcev vseh kaznivih dejanj v Nemčiji naj bi bil skoraj trikrat večji, kot je delež tujcev med prebivalci Nemčije.

Toda Jaeger ni upošteval turistov, tujih voznikov tovornjakov, tujih študentov, vojakov tujih držav, delavcev na črno, ampak samo tujce z uradnim prebivališčem v Nemčiji. Samo Berlin, ki ima 3,5 milijona prebivalcev, obišče vsako leto 8,5 milijona ljudi, od katerih jih nekaj pride tudi v nasprotje z zakonom. Navsezadnje so se v Nemčiji za vlome, žeparstvo in kraje avtomobilov specializirali člani tolp iz južne in vzhodne Evrope, ki jih največkrat tudi ni najti v uradnih statistikah prebivalcev Nemčije.

Sicer so tudi drugod po svetu tujci precej pogosto storilci kaznivih dejanj. Tudi zato, ker jih domačini raje ovadijo kot svoje rojake. Kadar prijatelji ali sosedi storijo enaka dejanja, velikokrat ne gredo na policijo. In tujce policisti pogosteje pregledujejo kot domačine. Upoštevati je treba tudi, da so migranti in begunci predvsem mladi brez služb, brez denarja, pogosto so tudi brez upanja na boljšo prihodnost. Tudi pri Nemcih, ki so podobno stari in ki si še niso osmislili življenja s poklicno kariero in družino, je večja nevarnost, da zaidejo na stranpoti.

Deleža tujcev med prebivalci in njihovega deleža med storilci kaznivih dejanj predvsem zato ni dobro primerjati, ker tujci največkrat živijo v slabših življenjskih razmerah kot domačini in so zato bolj nagnjeni h kriminalu. Nemški tednik Der Spiegel opozarja, da je rešitev v izboljšanju njihovega življenja. Zlasti bi bilo treba bolje poskrbeti za mlade migrante in begunce, ki so podvrženi dolgočasju, občutku manjvrednosti in skupinski dinamiki. Sicer pa se je leta 2015 zmanjšalo število kaznivih dejanj, ki so jih zagrešili nemški državljani, ki so potomci tujcev. To kaže, da je integracija v Nemčiji uspešnejša, kot se pogosto zdi.