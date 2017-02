Promet na letališču je med 12.32 in 13.45 povsem obstal. Do težav je prišlo na območju preverjanja ročne prtljage potnikov. Kot je opisal predstavnik policije, je začelo najprej močno smrdeti, nato pa je več ljudi začelo tožiti zaradi težav z dihanjem, dražečega kašlja in pekočih oči. Zaradi tega so več letal, ki bi morala pristati v Hamburgu, preusmerili na druga letališča. Zaprt je bil tudi cestni in železniški dostop.

Oblasti za zdaj domnevajo, da je težave povzročila neka snov v prezračevalnem sistemu. Za kaj natančno naj bi šlo, gasilci še ugotavljajo, za zdaj pa domnevajo, da je nekdo v prezračevalni sistem razpršil poprov sprej. Našli so namreč pločevinko s tovrstnim sprejem.