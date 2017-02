Slovenska hokejska reprezentanca je prepričljivo opravila turnir evropskega izziva v Katovicah, kjer je z visoko razliko premagala vse tri tekmice – Poljsko (4:1), Italijo (6:2) in Ukrajino (6:2). To je bil zadnji test pred spomladanskim zborom članske vrste, ki bo maja nastopala na svetovnem prvenstvu skupine A v Parizu.

Selektor Nik Zupančič je v Katovicah, kjer je Slovenija lani osvojila turnir drugega kakovostnega razreda, ponudil priložnost številnim mladim hokejistom. Ko bo čez dva meseca sestavljal igralski kader za pariški izziv, bo imel sladke skrbi, saj obetavni hokejisti že trkajo na reprezentančna vrata za velika tekmovanja. Treba je podčrtati, da se na Poljsko ni odpravilo več kot deset igralcev, ki v zadnjih letih tvorijo jedro državne selekcije in imajo skorajda zagotovljen nastop na letošnjem šampionatu. Čeprav so v Katovicah manjkali tudi vsi štirje hokejisti iz ruske lige KHL, je Slovenija brez težav ugnala vsakega nasprotnika. S šestnajstimi doseženimi goli na treh tekmah je bila daleč najučinkovitejša reprezentanca, od tega jih je pet prispevala ob številčni prednosti. Najboljši slovenski strelec je postal kapetan in eden najbolj vročih napadalcev v EBEL ta hip Jan Urbas, ki je bil uspešen štirikrat, zadetek manj pa je dosegel njegov klubski soigralec v Beljaku Miha Verlič. Vratarji Luka Gračnar, Matija Pintarič in Andrej Hočevar so skupaj prejeli pet golov. O slovenski premoči in stopnjevanju forme govori tudi razmerje strelov, saj so risi nastreljali tako Poljake (35:28) in Italijane (38:20) kot Ukrajince (47:25). Od sodelujočih na izzivu v Katovicah je poleg Slovenije tudi Italija članica elitne hokejske skupine.

»Kot selektor sem lahko zelo zadovoljen z opravljeno nalogo. Fantje so pokazali resen pristop, znova pa so dokazali, da z veseljem nastopajo za reprezentanco. Dali so vse od sebe. Mladi igralci so se dobro vklopili v sistem reprezentančne igre, zato se bomo v domovino odpravili zadovoljni,« je po sobotni zmagi nad Ukrajino povedal selektor Nik Zupančič, ki ga kot trenerja Jesenic čaka nastop z železarji v končnici alpske lige. Po tradicionalnem februarskem reprezentančnem premoru bodo tekmovanje nadaljevali tudi hokejisti v EBEL, ki jih do začetka četrtfinala čakajo še štiri tekme. Olimpija se je skorajda že poslovila od vseh teoretičnih možnosti za preboj v končnico, v sredo pa bo gostovala v Gradcu.

Turnir evropskega izziva v Katovicah, zadnji krog: Slovenija – Ukrajina 6:2 (2:0, 1:1, 3:1), Poljska – Italija 4:1, končni vrstni red: 1. Slovenija 9, 2. Poljska 5, 3. Ukrajina 3, 4. Italija 1.