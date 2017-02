Peter Prevc je v Saporu našel zmagovitega duha iz minule zime, ko je podiral rekord za rekordom. Na sobotni tekmi je slavil skupaj s poljskim skakalcem Maciejem Kotom, dan kasneje pa je pristal na šestem mestu. Njegovi reprezentančni kolegi se na uvodu azijske turneje niso izkazali. Japonska skakalnica je bila kot zakleta za najboljšega slovenskega tekmovalca v tej zimi Domna Prevca.

Tekmi v Saporu sta bili zaradi spremenljivih vetrovnih razmer tako zahtevni, da je bilo tudi na trenerski tribuni čutiti nelagodje. Peter Prevc pred odhodom na Daljni vzhod ni želel javno izpostavljati pričakovanj, a glede na njegovo sobotno predstavo že lahko zapišemo, da se najboljši skakalec lanske sezone vrača v svetovni vrh. V Saporu je vpisal že četrto zmago zapored (toliko jih je zbral le v Planici), sicer pa je v karieri 22-krat stal na najvišji stopnički v svetovnem pokalu. Slast zmagoslavja je nazadnje okusil na lanskem finalu v Planici, ko je pred navdušeno množico navijačev prejel veliki kristalni globus, sicer pa je dosegel že 64. posamično slovensko zmago v tem tekmovanju.

»Lepo je bilo znova slišati Zdravljico. Uspela sta mi dobra skoka. Kot kaže, se po tako dolgem potovanju na Japonsko misli same umirijo, da lahko daleč skočim,« je komentiral Peter Prevc. Slovenski selektor Goran Janus je bil razumljivo zadovoljen z njegovim dosežkom, medtem so drugi del reprezentance ni preveč izkazal. V soboto sta nekaj točk osvojila le Anže Lanišek in Anže Semenič, Domen Prevc pa je bil s povsem ponesrečenim skokom zadnji.

Dan kasneje je visoka pričakovanja s šestim mestom znova upravičil le Peter Prevc, njegov brat Domen in Jernej Damjan pa sta pristala v ozadju finala. Po tretjem mestu na poletih v Oberstdorfu je povsem brez točk ostal Jurij Tepeš. »V Saporu moraš imeti zaradi vetra precej sreče. Če nad hrbtiščem nisi imel vzgonskega vetra, so bili skoki zelo slabi. Tudi moji trenerski kolegi so se pritoževali nad razmerami,« je povedal Goran Janus, Peter Prevc pa je po nedeljski preizkušnji poudaril, da skakalnica v Saporu postaja ena od njegovih najljubših naprav. »Rezultati se mi v Saporu kar ponavljajo. Če bi vedel, da bo tudi letos tako, se ne bi toliko trudil z ogrevanjem,« je omenil. Nedeljski izziv na Japonskem je dobil Poljak Kamil Stoch, ki si je še povečal možnosti za osvojitev velikega kristalnega globusa. Za vrat mu dihata Stefan Kraft in Daniel Andre Tande.

Skakalci so se že opravili v Južno Korejo, kjer jih v sredo in četrtek čakata tekmi na olimpijski skakalnici. To bo tudi zadnji preizkus pred svetovnim prvenstvom v Lahtiju. »V Pjongčangu še nisem bil, zato ne vem natančno, kaj lahko pričakujem. Upam, da bo vse urejeno in civilizirano,« je bil pred odhodom v Južno Korejo slikovit Peter Prevc.