Košarkarji Olimpije so zabeležili še tretji poraz v nizu. Po neuspehu proti domžalskemu Heliosu in MZT je bil od njih z 89:79 boljši tudi FMP. Čeprav so bili Ljubljančani po treh četrtinah še v igri za zmago, jih je na koncu pokopal predvsem porazen met za tri točke, saj so bili v 19 poskusih uspešni le enkrat. Strelsko povsem razglašen je bil tokrat Brandon Jefferson, ki je tekmo končal pri šesti točkah, ob tem pa zgrešil vseh devet poskusov izza črte 6,25. Obračun je sicer predčasno končal trener Olimpije Gašper Okorn, ki je bil izključen v zadnji sekundi.

»Union Olimpija je bila dvajset krogov lige ABA tiho. Do 22. kroga nismo prejeli niti ene tehnične napake, ne jaz, ne moji pomočniki. To je bila prva, ki smo jo dobili, in to izključujočo, sekundo do konca tekme. Do konca so nas sprovocirali. Če bi se nam tako sodilo v Ljubljani, bi imeli vsaj dve ali tri zmage več v tem trenutku. Tako pač ne gre. Če mislijo, da je to dobro za ligo, potem ne vem, ali se splača, da se potuje na tekme, da se bojujemo in tekmujemo,« s kritikami na račun sodnikov in njihovega kriterija po tekmi z ekipo FMP Železniki ni skoparil Gašper Okorn. Strateg zmajev v ekipo še drugo tekmo zapovrstjo ni uvrstil kapetana Mirka Mulalića. Zakaj, v klubu ne želijo pojasniti, temveč zgolj sporočajo, da je sestava ekipe v domeni trenerja.

Voda pa medtem že pošteno teče v grlo novomeški Krki, ki si je v derbiju začelja lige ABA s porazom precej zmanjšala možnosti za obstanek v ligi. Na roko jim ni šla niti tekma med Zadrom in črnogorskem Mornarjem. Z 80:62 so se zmage veselili Dalmatinci, ki imajo zdaj enako število točk kot Novomeščani in Črnogorci. Pri Krki sta edina dvomestno število točk dosegla Marko Lukovič (16) in Matic Rebec (13), na drugi strani pa je bil s 24 točkami najučinkovitejši Josh Scott.

MZT Skopje – Krka 89:65 (27:21, 41:40, 63:53) Dvorana Jane Sandanski, gledalcev 1050, sodniki: Belošević, Arsenijević (oba Srbija), Koljenšić (Črna gora). MZT Skopje: Thames 16 (5-5), Van Oostrum 7 (2-2), Kloof 13 (4-4), Simovski 6, Drenovac 14, Scott 24, Lalić 9 (1-2), trener: Nazor. Krka: Rebec 13 (2-3), Curry 4, Rojc 2 (2:4), Kastrati 3, Jukič 5 (1-3), Dimec 4, Čebular 8, Bunić 8, Elliott 2 (2-4), Luković 16 (4-4), trener: Mihevc. Prosti meti: MZT Skopje 12-13, Krka 12-23, met za tri točke: MZT Skopje 7-19, Krka 5-26, osebne napake: MZT Skopje 23, Krka 18. Igralec tekme: Josh Scott (MZT Skopje).

FMP – Union Olimpija 89:79 (20:21, 40:41, 54:56) Dvorana Železnik, gledalcev 500, sodniki: Hordov (Hrv), Mitrovski (Mak), Šundić (ČG). FMP: Radanov 6, Čović 3 (1-2), Davidovac 26 (5-7), Apić 18 (10-12), Lazarević 11 (3-4), Žižić 4, Austin 5 (3-4), Bolden 14 (5-6), trener: Maksimović. Olimpija: Barbarić 12 (2-2), Oliver 14 (2-6), Bubnić 6, Pelko 3 (0-1), Milošević 8 (2-2), Janković 19 (1-4), Jefferson 6 (2-2), Hrovat 11 (7-7), trener: Okorn. Prosti meti: FMP 28-37, Olimpija 16-24, met za tri točke: FMP 9-23, Olimpija 1-19, osebne napake: FMP 27, Olimpija 28, pet osebnih napak: Oliver (38). Igralec tekme: Dejan Davidovac (FMP).