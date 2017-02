Med navijači Liverpoola bi verjetno težko našli posameznika, ki se je veselil tekme z drugouvrščeno ekipo angleškega prvenstva Tottenhamom. A ne gre jim zameriti, saj bi njihova ekipa v novo leto težko vstopila slabše. Na zadnjih desetih tekmah je zmagala zgolj enkrat, povrhu pa konec januarja v razmiku le štirih dni izpadla tako iz ligaškega kot pokala FA. V kako nezavidljivem položaju in v kako globoki rezultatski krizi se je znašlo moštvo trenerja Jürgena Kloppa, kaže tudi podatek, da je bil Liverpool še novembra krajši čas celo najboljša zasedba angleškega prvenstva, tri mesece kasneje pa znaša njihov zaostanek za vodilnim Chelseajem že 13 točk. Tako porazen vstop v koledarsko leto pomnijo zgolj najstarejši ljubitelji otoškega nogometa, saj se je Liverpoolu nekaj podobnega primerilo le še davnega leta 1954.

A če na kaj, se je eden najuspešnejših angleških klubov pred obračunom proti Londončanom lahko oprl na tradicijo. Na domačem stadionu Anfield ni namreč nobene od trenutno najboljših ekip lige premiere premagal večkrat kot prav Tottenham (petnajstkrat), prav tako je proti njemu ostal neporažen na zadnjih osmih medsebojnih dvobojih (pet zmag in trije remiji). Na presenečenje številnih je izjemen niz ostal neprekinjen tudi po zadnji tekmi. Še več, Liverpoolčani so goste povsem nadigrali, zmago pa si zagotovili že po slabih 20 minutah srečanja. Po hudih napakah nasprotnikove obrambe je v razmiku 138 sekund vratarja Huga Llorisa dvakrat ugnal Sadio Mane. Senegalec je znova dokazal, da je pravi specialist za bliskovito doseganje zadetkov, saj ima v lasti rekord za najhitreje dosežen hat-trick v premier ligi. Podvig mu je uspel maja 2015 proti Aston Villi, zanj pa je porabil le dve minuti in 56 sekund.

»Brez njega ne bi zmagali. Je fenomenalen. Tottenham ga ni znal zaustaviti,« je 24-letnika, ki je vpisal prvi prvenstveni nastop po vrnitvi z afriškega prvenstva, v oblake koval nekdanji angleški reprezentant Ian Wright. Čeprav se je Mane Liverpoolu za 41 milijonov evrov pridružil šele lansko poletje iz Southamptona, se je hitro uveljavil kot eden njegovih najpomembnejših igralcev. Doslej je zanj dosegel že 11 golov in štiri podaje. »Liverpool je z Manejem povsem druga ekipa,« je na twitterju ugotavljal Gary Lineker.

Enemu od najuglednejših angleških nogometnih strokovnjakov bi težko oporekal tudi Jürgen Klopp, ki mu je zmaga na obrazu pričarala nasmešek do ušes. »Čutili smo pritisk zmage, a smo se z njim izvrstno spopadli. Po neuspešnem nizu bi se težko bolje odzvali. V prvem polčasu smo odigrali odlično v napadu, v drugem pa v obrambi. Mane je bil fantastičen in bi lahko dosegel še tretji gol. Po tako čudoviti predstavi mi ga ni težko pohvaliti.«

Medtem ko je Chelsea z zmago proti Burnleyju svojo prednost pred zasledovalci še povečal, se je močno zaostril boj za naziv angleškega podprvaka. Razlika med drugo in šestouvrščeno ekipo namreč znaša vsega dve točki.