Najhitrejši Slovenec na smučeh Boštjan Kline je na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v St. Moritzu dosegel svojo najvišjo uvrstitev na velikih tekmovanjih. Mariborčan je v smuku zasedel sedmo mesto ter prikazal eno najboljših predstav v sezoni. Po tekmi je priznal, da ga je dodatno motivirala Zdravljica, ki jo je v čast svetovni prvakinji Ilki Štuhec poslušal na sedežnici. »To je bila lepa motivacija pred moškim smukom. Doživel sem posebne občutke. Bil sem ponosen, Ilki pa čestitam od srca,« je bil na dobre štiri mesece starejšo someščanko ponosen 25-letni Boštjan Kline.

Ko je Štajerec s startno številko 8 prevzel vodstvo in pustil za seboj smukaške velemojstre, kot so dvakratni zmagovalec Kitzbühla Dominik Paris, lanski zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v smuku Peter Fill in Guillermo Fayed, je kazalo celo na višjo uvrstitev kot sedmo mesto. Toda v nadaljevanju tekme se je umaknila megla v zgornjem delu proge, zaradi katere je bil smuk krajši in ni vseboval znamenitega prostega pada, kar so izkoristili najboljši smukači. Boštjan Kline je svojo prvo kolajno na velikem tekmovanju zgrešil za 15 stotink. Precej več časa je pustil v srednjem delu proge, ko je pred enim od skokov tvegal ter za las pravilno izpeljal vratca.

»Zadovoljen sem s prikazanim. Napaki navkljub, zaradi katere sem izgubil nekaj mest. Ko sem v cilju prevzel vodstvo, je bil občutek zelo lep. Hkrati sem se zavedal, da je na startu še veliko smukaških velemojstrov, ki bodo kaznovali mojo napako. Tako pač je v športu in življenju, v katerem delamo napake. Stremim k temu, da bi jih bilo čim manj. Gremo naprej,« je v svojem umirjenem slogu dejal 25-letni Mariborčan.

Pohvale si v slovenski reprezentanci zasluži 21-letni Miha Hrobat. S 14. mestom je presegel pričakovanja. Nagrajen je bil z zajetnim številom točk za smukaško startno lestvico, s katerimi si bo izboril boljše izhodišče na tekmah svetovnega pokala. »Imel sem dober občutek, a nisem vedel, da sem tako hiter. Ko pa sem v cilju slišal zvoke navdušenja, sem vedel, da sem bil hitrejši, kot sem pričakoval,« je priznal predlanski supervelslalomski mladinski svetovni prvak Miha Hrobat.

Beat Feuz spravil 40.000 navijačev v delirij Podobno kot Ilka Štuhec pri ženskah je tudi pri moških Beat Feuz upravičil naziv prvega favorita. Kljub temu je bilo pri napovedih nekaj negotovosti, saj so hitrosti na progi Corviglia s kombinacijskega starta nižje kot s klasičnega. Tega je zasnoval švicarska smukaška legenda Bernhard Russi, ki je po izjemno uspešni tekmovalni karieri, v kateri je bil olimpijski in svetovni smukaški prvak ter skupni smukaški zmagovalec, postal konstruktor številnih smukaških prog po svetu. V St. Moritzu je znameniti progi dodal prosti pad, na katerega se tekmovalci povzpnejo po 187 stopnicah, v nekaj sekundah pa dosežejo hitrost 140 kilometrov na uro. Moški so imeli minuli konec tedna precej smole z vremenom, saj jim je pas megle odvzel sobotno preizkušnjo, danes pa se je oblak megle prikradel na progo tik pred moškim startom. Organizatorji so se zaradi varnosti odločili za nižji start, gledalci pa so bili prikrajšani za več spektakularnih prizorov. Izjemno formo je potrdil 35-letni veteran Erik Guay, ki je po superveleslalomskem naslovu v Švici postal še smukaški podprvak. Avstrijci so se veselili tretjega mesta Maxa Franza, kot bi bil svetovni prvak, saj so smukaško kolajno s svetovnih prvenstev čakali od leta 2005, kar je v Avstriji cela večnost. »Kaj lepšega si težko predstavljaš na športni poti. Da postaneš svetovni prvak pred domačimi navijači. Na kaj takšnega si nisem upal niti pomisliti, čeprav sem bil pred smukom deležen številnih vprašanj,« je bil ponosen 30-letni Beat Feuz, ki ga je v cilju bodrilo 40.000 gledalcev. Švicarji po moškem smukaškem uspehu ponosno gledajo na seznam najuspešnejših držav, kjer imajo minimalno prednost pred Avstrijo in Kanado. Do konca svetovnega prvenstva bo še sedem preizkušenj, šest posamičnih in jutrišnja ekipna preizkušnja.