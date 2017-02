S stoječimi ovacijami so nemški zvezni poslanci in predstavniki 16 zveznih dežel pozdravili hitro izvolitev 61-letnega Frank-Walterja Steinmeierja za novega predsednika države. Le 35 predstavnikom Alternative za Nemčijo (AfD) donedavni socialdemokratski zunanji minister ni bil po volji in se po glasovanju za svojega kandidata finančnika Albrechta Glaserja, ki je na koncu prejel 42 glasov, niso pridružili čestitkam. V tekmi, ki je bila zaradi strankarskega dogovora med krščanskimi demokrati, socialdemokrati in liberalci že vnaprej odločena, je od štirih Steinmeierjevih protikanditatov največ glasov osvojil profesor politologije Christoph Butterwegge s podporo Leve stranke, in sicer 128 od 1239, medtem ko je novega predsednika podprlo 931 članov posebnega volilnega telesa. Tega namreč vsakokrat sestavljajo poslanci zveznega parlamenta in enako število predstavnikov dežel, ki jih imenujejo njihova zakonodajna telesa. Prav po slednjem ključu je bilo na tokratni zvezni konvenciji tudi 35 članov AfD, stranke, ki se je že prebila v deset parlamentov nemških zveznih dežel, računa pa tudi na preboj v Bundestag na letošnjih jesenskih volitvah.

Nemška kanclerka Angela Merkel, ki je po napovedi dosedanjega predsednika Joachima Gaucka, da se ne bo potegoval za drugi mandat, neuspešno poskušala v kandidaturo prepričati njegovo naslednico na položaju komisarja za dokumente vzhodnonemške tajne službe Stasi Marianne Birthler, je ob Steinmejerjevi izvolitvi izrazila prepričanje, da bo državo vodil izjemen predsednik. Za tekmeca na parlamentarnih volitvah leta 2009 je še dejala, da je imel kot zunanji minister vedno izjemen občutek za iskanje rešitev v najtežjih situacijah.

Položaj predsednika v Nemčiji je podobno ceremonialen kot pri nas, pomembna pa je njegova moralna veličina. Steinmeier je šele tretji povojni socialdemokratski predsednik po Gustavu Heinemmanu in Johannesu Rau. Lani je požel kritike, ker je Natove manevre v vzhodni Evropi ocenil za izzivalne, letos pa je med ameriško predvolilno kampanjo Donalda Trumpa odmevno razglasil za »pridigarja sovraštva«.