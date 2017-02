Tako kot v soboto so v drugi seriji nastopili le trije slovenski predstavniki. V finale se niso uvrstili Anže Lanišek na 34. mestu (110,5 m, 81,8), Cene Prevc, ki je bil 40. (107 m, 67,7), Anže Semenič na 44. mestu (106 m, 59,6) in Jurij Tepeš, ki je bil predzadnji, 49. (77,5 m, 16,3). Poleg Petra Prevca, ki je v soboto zmagal, tokrat pa končal na šestem mestu, sta do točk prišla še Domen Prevc, ki je bil 20. (120 in 119 m, 184,6) in pa Jernej Damjan, ki je bil 24. (118,5 in 114,5 m, 166,9).

Razmere za skakalce so bile tokrat izredno zahtevne. Samo prva serija je trajala več kot uro, spodletelo pa je številnim favoritom z japonskim veteranom, 44-letnim Noriakijem Kasaijem na čelu, ki je bil z 81 metri in petimi točkami povsem na repu. Po prvi seriji je sicer vodil Wellinger (131,9 točke), drugi je bil Stoch (130,6), tretji pa njegov rojak Maciej Kot (121,9). Od Slovencev je bil Peter Prevc deveti (112,8), Domen Prevc 20., (120 m, 93,7), v drugo serijo pa se je kot zadnji na 30. mestu od Slovencev uvrstil le še Damjan (118,5 m, 84,9). Tudi v finalu je nekaj časa pihal dokaj močan veter, ki pa je se mnogokrat povsem umiril. V težkih pogojih, tudi snežilo je vse močneje, je Peter Prevc pridobil tri mesta, na zmagovalni oder pa mu drugič v dveh dneh ni uspelo priti. Z zmago in šestim mestom je ponovil lanska dosežka v Saporu.

»S tekmo sem zelo zadovoljen, glede na to, kako se je razpletla in koliko težav s pogoji je imelo ogromno fantov. Zadovoljen sem s tem, kako sem jo odnesel. Tudi s prikazanimi skoki sem zadovoljen, sploh drugi je bil res tisti, ki ga skakalec išče. Danes sem že v prvem skoku pazil na to, da ne bom naredil iste napake, kot včeraj v poizkusnem in nekako se je sešlo. Res pa je tudi, da sem včeraj v poizkusni seriji skakal z dresom za trening, danes sem takoj za kvalifikacije oblekel tekmovalni dres, ker ob spremenljivih pogojih nikoli ne veš, kakšni bodo. Neko grobo oceno dobiš, ampak še vedno zaupaš v to, da te bo žirija spustila v poštene pogoje. Moraš razmišljati pozitivno, da bodo pogoji mogoče celo malo na tvoji strani, zato se lahko osredotočiš na svoj nastop,« je za STA povedal Peter Prevc.

»Pri Domnu smo spremenili položaj v počepu in vesel sem, da je naredil premik in da s tega lahko stopnjujemo naprej,« je za STA pojasnil slovenski trener Goran Janus in ocenili vremensko loterijo na skakalnici Okurajama: »Težko bi kaj pametnega povedal po današnji tekmi. Res si enostavno moral imeti srečo. Ni bilo vse odvisno od samih skokov, imeti si moral tudi srečo. Če nad hrbtiščem nisi imel vzgona, si po domače 'pikiral'. Na koncu sem z rezultati zadovoljen, odlično šesto mesto Petra, v točkah še Domen in Jernej. Peter je v prvem skoku naredil drobno napako, drugi je bil odličen. Pri vrhu so bile majhne razlike, kot pa sem že povedal, si danes moral imeti kar nekaj sreče.«

Svetovni pokal se bo pred svetovnim prvenstvom v Lahtiju nadaljeval še v sredo in četrtek v južnokorejskem Pjongčangu, kjer bodo nastopile tako skakalke kot skakalci.