Na tekmi je nastopilo pet Slovenk, prav vse pa so se uvrstile tudi v finale. S petim mestom se je najbolje odrezala Ema Klinec (89,5 in 91 m, 241,1), Maja Vtič je bila deseta (87 in 89 m, 230,4), Špela Rogelj 13. (84,5 in 88,5 m, 223,1), Eva Logar 17. (81 in 88,5 m, 213,3), Urša Bogataj pa 22. (81 in 86,5 m, 205,3).