Peter Prevc še četrto leto v nizu najboljši v Saporu

Na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v Saporu na Japonskem je na najvišji stopnički končal Peter Prevc (143 in 134 m, 260,2 točke). Štiriindvajsetletnik si je zmago delil s Poljakom Maciejem Kotom (139 in 138 m, 260,2). Na tretjem mestu je končal Avstrijec Stefan Kraft (137 in 139 m, 257,5).