Potem ko so košarkarji Krke prejšnji konec tedna v ligi ABA klonili proti Mega Leksu, jih to pot znova čaka obračun z neposrednim konkurentom za obstanek. Jutri ob 12. uri v 22. krogu Novomeščani gostujejo v Skopju pri MZT, ki ima enako razmerje zmag in porazov. Drugi slovenski predstavnik Olimpija bo na delu že danes. Ob 21. uri košarkarje trenerja Gašperja Okorna v Beogradu čaka obračun s FMP.

Trener Novomeščanov Dejan Mihevc je pred dnevi v pogovoru za Dnevnik priznal, da z igralci zaradi boja za obstanek v ligi ABA čuti pritisk, ki se pozna tudi v igri. Proti Mega Leksu je namreč Krka igrala v precejšnjem krču, kar so gostje znali izkoristiti. A za košarkarje dolenjskega moštva bo v preostalih petih krogih vsak obračun sila pomemben, zato bo pritisk vsakokrat velik.

Ker imata Krka in MZT po 21. krogih oba po sedem zmag in 14 porazov, bo jutrišnji obračun štel dvojno. Na prvem obračunu so Novomeščani slavili z desetimi točkami razlike, a makedonsko moštvo v zadnjem obdobju kaže povsem drugačen obraz kot v prvem delu sezone. MZT je namreč zmagal na treh od zadnjih štirih obračunov in zdi se, da je trenerju Anteju Nazorju kakovostne posameznike le uspelo povezati v pravo celoto. Slednje pri Krki ni bilo nikoli vprašanje, a so davek terjale številne poškodbe. Zdravstveni karton Novomeščanov je sedaj že nekaj časa skoraj prazen, na Mihevcu pa je, da pred izredno pomembnim obračunom igralce sprosti in motivira.

Neugodno gostovanje v 22. krogu čaka tudi Olimpijo. FMP je namreč na domačem parketu dobil zadnje štiri obračune in je na lestvici le še za zmago oddaljen od Ljubljančanov, ki so na zadnjih obračunih proti Karpošu in MZT v Stožicah razočarali predvsem s porazno igro v obrambi. »Predvsem bo treba kontrolirati skok, se dobro vračati v obrambo in tekmo odigrati s čim manj izgubljenimi žogami. Če smo sposobni izpolniti te pogoje, se lahko pogovarjamo o drugih stvareh,« je jasen trener Olimpije Gašper Okorn.

Liga ABA, 22. krog: Zadar – Mornar 80:62 (24:16, 34:35, 57:51, Marinković 17; Waller 28), danes ob 19. uri: Budućnost – Karpoš, ob 21. uri: FMP – Olimpija, jutri ob 12. uri: MZT – Krka, ob 17. uri: C. zvezda – Cibona, ob 19. uri: Cedevita – Partizan, ob 21. uri: M. Leks – Igokea.