»Ne vem, kaj se mi je dogajalo pri streljanju leže. Ni običajno zame, da so zadetki razmetani po vsej tarči. Morda bi morala streljati hitreje v ritmu. Dobro, da je bil vsaj tek drugačen kot v četrtek. Sem se že ustrašila, kaj se je zgodilo z mojo tekaško formo v zadnjem mesecu. Zdaj govoriti »če«, je brez pomena. Ni druge možnosti, kot počakati na nedeljsko tekmo v zasledovanju,« se je Teja Gregorin čudila v cilju sprinterske tekme svetovnega prvenstva v sončnem Hochfilznu, potem ko je v obratnem razmerju kot na tekmi mešanih štafet v četrtek odlično tekla, a zgrešila tri tarče. To jo je pritisnilo na 30. mesto. Z več zadetki bi ji bila odprta pot celo do – medalje. Naslova svetovne prvakinje se je veselila dobra znanka s Pokljuke Gabriela Koukalova.

Po težavah Teje Gregorin s smučmi so v slovenskem taboru po četrtkovi tekmi našli rešitve in jo, tako kot so se odločili tudi v češkem in norveškem taboru, postavili na konec startne liste, ko je smučina v zatonu sonca začela ledeneti. S številko 100 je začela tik pred branilko naslova Norvežanko Tiril Eckhoff, a sta se ujeli po prvi strelski postaji, potem pa skupaj tekli do cilja. 35-letna Ihanka si je na koncu še dala duška, da je odsprintala Norvežanko (13. mesto). Za najhitrejšo v smučini Koukalovo je zaostala le 23 sekund. »Žal v biatlonu ni čejev. V biatlonu je treba združiti hiter tek in natančno streljanje,« je Gregorinova le še enkrat ponovila biatlonsko formulo uspeha, ki ji to zimo nikakor ne uspe. »Na koncu so bili boljši pogoji. Žal jih Teja ni izkoristila. Škoda. Zanjo ni običajno, da zgreši leže na tak način,« je zapravljeno priložnost komentiral Tomaš Kos, ko se je veselil s someščanko in hčerko profesorja na šoli.

Mladinka Urška Poje iz Cerknice kot najmlajša v konkurenci v teku kljub eni zgrešeni tarči ni zmogla preskočiti starejših. Anja Eržen je tako kot klubska kolegica iz TSK Bled Ukrajinka Valj Semerenko, svetovna prvakinja iz leta 2015, zgrešila štiri tarče in tudi nedeljsko zasledovanje. Kot 47. pa ga je ujela Korošica slovenskih korenin Dunja Zdouc, članica kluba GDS Sele iz vasice za Košuto v Karavankah, hči Zale in Maksimiliana Zdouca, ortopeda iz Radiš pri Velikovcu.

Slave dneva je bila s popolnim nastopom deležna češka lepotica Gabriela Koukalova, ki je tudi v številnih pogledih blizu Sloveniji. Ko je Nemka Laura Dahlmeier (64) po tihem že slavila drugi naslov, je someščanka slovenskega trenerja Tomaša Kosa iz Jablonca kot 94 s startne liste v poledeneli smučini z ničlo na strelišču drvela k prvemu naslovu svetovne prvakinje. Niti solze sreče niso pokvarile vedno skrbno naličenega obraza. »Mislim, da je bila taktika starta med zadnjimi zelo pametna odločitev mojih trenerjev. Vsak kilometer je bila smučina hitrejša. Laura je bila v zadnjem delu zelo hitra. Zmaga se mi zdi kot sanje,« je govorila češka zvezdnica, ki svoje darove razkazuje tudi v glasbi in umetnosti, zvezdništvo pa skupaj z možem Martinom, igralcem badmintona, dobro prenaša in unovčuje. Je tudi prva manekenka za slovenske tekaške čevlje Alpina.

Danes bo dan D še za Roka Tršana, Miho Dovžana in Klemena Bauerja, ki bo po uspešni včerajšnji formuli tako kot najboljši Norvežani tudi startal bolj na koncu startne liste (88). Tekma mešanih štafet je bila zanj dobra lekcija predvsem glede zbranosti na strelišču. »Ker sem štafeto dobil z velikim zaostankom, mi je mogoče zaradi tega malce padla zbranost, čeprav sem poskušal doseči dober rezultat. Zdaj točno vem, kaj moram popraviti,« je spoznanje motiviralo Klemena Bauerja. Zanimivo, da se je najboljši biatlonec Martin Fourcade, ki je po tekmi mešanih štafet prišel v konflikt z ruskimi biatlonci, odločil za začetek startne liste (4). Zagotovo bo imel še večji motiv.

Hochfilzen v številkah Ženske, sprint, 7,5 km: 1. Koukalova (Češ) 19:12 (0), 2. Dahlmeier (Nem) + 0:04 (0), 3. Chevalier (Fra) + 0:25 (0), 4. Vitozzi + 0:25 (0), 5. San Filippo (obe Ita) + 31,9 (0), 30. Gregorin (Slo) + 1:29 (3), 47. Zdouc (Avs) + 1:55 (1), 79. Poje + 2:58 (1), 82. Eržen (obe Slo) + 3:04 (4).