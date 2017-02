Kakšno razliko lahko v državnem prvenstvu naredi en mesec, so v zadnjem na svoji koži boleče občutili nogometaši Liverpoola. Potem ko so na zadnji dan lanskega leta dosegli odmevno zmago proti Manchestru Cityju, se z njo sami utrdili na drugem mestu lestvice in (p)ostali edini resni kandidat, ki bi lahko konkuriral Chelseaju v boju za naslov, je sledil mrk, ki mu ni videti konca. Omenjena zmaga je bila namreč do danes tudi zadnja, ki jo je Liverpool dosegel na domačem prvenstvu. Odtlej so v njem nanizali tri remije in poraza, kar jih je na lestvici pahnilo na peto mesto, pet točk zaostanka za prvim mestom pa se je povečalo na neulovljivih 13. Liverpoolovo mesto pa je v tem času prevzel njegov današnji tekmec – Tottenham.

Vse skupaj pomeni tudi, da se bosta danes pomerila tekmeca, ki sta od božiča do danes zamenjala mesti: Liverpool je torej z drugega padel na peto, Tottenham pa je, potem ko je bil dolgo prav na petem mestu, napredoval na drugo. To mu je uspelo po fantastični seriji na zadnjih tekmah, na katerih je imel sedem zmag in neodločena izida, grenkobe poraza pa ni občutil že vse od 11. decembra lani, ko ga je premagal Manchester United. Londončani torej v prvenstvu niso izgubili že na devetih zaporednih tekmah, s številko devet pa je povezana tudi njihova manj prijetna serija, ki se nanaša na tokratnega tekmeca – tega Tottenhamu namreč ni uspelo premagati že na devetih zaporednih medsebojnih tekmah. In še eno devetico je treba omeniti: toliko točk znaša zaostanek Tottenhama za vodilnim Chelseajem. Kar pomeni, da sta z Liveproolom že lahko zamenjala mesti, ne pa tudi točkovnega zaostanka za prvim mestom, na katerem si je Chelsea skorajda že zagotovil naslov. Je pa medtem toliko bolj izenačeno na mestih pod njim…

O tem priča tudi podatek, da razlika med tokratnima tekmecema na drugem in petem mestu znaša le štiri točke. Pri čemer Liverpool poleg omenjene pozitivne serije s Tottenhamom opogumlja tudi dejstvo, da v tej sezoni proti najboljšim šestim klubom lige še ni izgubil. »Ne znam razložiti, kaj je bilo vzrok za naš rezultatski padec. Dejstvo pa je, da smo v tej sezoni najboljše igre prikazali ravno na tako 'velikih' tekmah, tako da s tega vidika dvoboj s Tottenhamom prihaja ob pravem času,« pravi eden najbolj standardnih mož čete trenerja Jürgena Kloppa Georginio Wijnaldum, 26-letni Nizozemec, ki ima tudi sam dobre izkušnje z velikimi klubi – dva izmed treh zadetkov v tej sezoni je namreč dosegel proti Manchestru Cityju in Chelseaju. »Že res, da Liverpool ni v najboljši rezultatski seriji, a še vedno gre za zelo močno moštvo, še posebno nevarno na domačem igrišču. A sami gremo tja po točke,« pa je odločen levi bočni branilec Tottenhama in reprezentant Walesa Ben Davies.

Kar zadeva izostanke, je na slabšem Tottenham, ki bo pogrešal Vertonghna in Rosa, medtem ko je pri Liverpoolu vprašljiv Lovren. Kluba, ki sta prvo medsebojno tekmo odigrala pred več kot 107 leti, se bosta tokrat sicer pomerila že 168., doslej pa je uspešnejši Liverpool (79 zmag, 41 remijev, 47 porazov).