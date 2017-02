V slovenskem taboru so imeli visoka pričakovanja pred tretjo končno disciplino svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. Ilka Štuhec namreč na treningih smuka dokazuje, da je v odlični formi, v slalomu pa je v tej sezoni navdušila v Val d'Iseru in Mariboru, kar je bila odlična popotnica pred včerajšnjo delitvijo kolajn v alpski kombinaciji. Mariborčanka je na smuku za dvanajst stotink sekunde zaostala za Sofio Goggia ter si pripravila odlično izhodišče za slalomski napad. Ta je trajal le nekaj sekund, saj je Štajerka kmalu naredila napako in odstopila.

»Ničesar si ne zamerim. Imela sem odlično priložnost, da se vržem po odlično pripravljeni progi. To sem tudi storila, a le za kratek čas. Škoda zamujene priložnosti. Gremo naprej,« je z dvignjeno glavo nekaj minut po odstopu povedala Ilka Štuhec, ki je v tej sezoni dobila edino kombinacijsko tekmo svetovnega pokala. Brez uvrstitve je ostala tudi v tej sezoni najboljša slovenska slalomistka Ana Bucik. Primorka je v smuku dosegla 29. čas ter komaj čakala slalomsko preizkušnjo, na kateri je želela pokazati, kot se je izrazila, kdo je šef v tej disciplini. »Šefinja« je tokrat zatajila, saj je padla že pred prvim vmesnim časom.

Edina Slovenka z uvrstitvijo je bila Maruša Ferk, ki je z osmim mestom dosegla za zdaj najboljšo slovensko uvrstitev v St. Moritzu. Neustrašna Gorenjka se je z dvanajstim časom izkazala na smuku, s solidnim slalomom pa je napredovala za štiri mesta. »S smukaškim nastopom sem zelo zadovoljna. Startala sem takoj za Ilko, kar mi je dalo dodatni zagon. Slalom je bil zelo specifičen. Sneg v St. Moritzu je zelo agresiven, v zgornjem delu pa so bile dolge razdalje med vratci, ki niso dopuščale maksimalnega napada. Menim, da je bil slalom postavljen za smukaške specialistke,« je ocenila Maruša Ferk.

Skrajšan smuk razjezil nekatere reprezentance in posameznice Veliki zmagovalci dneva so bili z dvojno zmago Švicarji. Wendy Holdener in Michelle Gisin sta sicer sodili v ožji krog favoritinj za odličje. Prvo kolajno na velikih tekmovanjih sta dosegli pred domačimi navijači, potem ko so Švicarji nanjo čakali dolgih 16 let. Bronasto kolajno je osvojila Michaela Kirchgasser ter pričarala nasmešek tudi Avstrijcem. Ves včerajšnji dan so se v spremenljivih vremenskih razmerah kresala mnenja o odločitvi organizatorjev, da skrajšajo smuk. Številne reprezentance in posameznice so menile, da je bila vidljivost v zgornjem delu proge dovolj dobra, da bi lahko izpeljali klasični kombinacijski smuk. Z nižjim startom so zrasle delnice slalomistkam, ki so lahko z nižjimi hitrostmi na ključnih delih bolj napadle ter se približale specialistkam za hitre discipline. Ilka Štuhec, Sofia Goggia, Lara Gut in Lindsey Vonn so imele slabši izhodiščni položaj, žal pa tudi končnega. Lindsey Vonn je bila celo tako razočarana, da je po smuku prek družbenih omrežij čivknila, da se sprašuje, ali bodo organizatorji v slabi vidljivosti skrajšali tudi slalom. Bržčas bi bili po tekmi glasni tudi Avstrijci, a so bili njihovi toni po uspehu Kirchgasserjeve umirjeni. Tudi Ilka Štuhec je izrazila svoje mnenje, s katerim je še enkrat dokazala, zakaj je športnica, ki jo cenijo na vsakem koraku. »Ukvarjamo se s športom v naravi in proti temu dejstvu ne moremo. Seveda bi bila bolj zadovoljna, če smuk ne bi bil skrajšan, a sem imela kljub temu priložnost, ki je nisem izkoristila.«

Smuk življenja Ilke Štuhec Slovenija bo jutrišnji ženski smuk dočakala z lepimi obeti. Najlepšimi pri ženskah, saj je bila Ilka Štuhec najhitrejša na obeh treningih. Mariborčanko torej jutri čaka smuk življenja. Včerajšnja skrajšana kombinacijska preizkušnja je pokazala, da je konfiguracija proge zelo zahtevna, saj ima številne ključne dele, na katerih si vsaka tekmovalka izbere svojo linijo. Vsaka smučarka ima v cilju občutek, da bi lahko smučala še bolje. Seznam kandidatk, ki računajo na najvišja mesta, je številen, od včeraj pa krajši za pred prvenstvom prvo favoritinjo. Lara Gut si je namreč na včerajšnjem treningu slaloma (na smuku je dosegla tretji čas) poškodovala koleno. Prvo zvezdnico švicarskega športa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Pregled z magnetno resonanco je pokazal hujšo poškodbo. Lara Gut si je strgala prednje kolenske vezi ter poškodovala meniskus, zato je zanjo sezona končana. Švicarji so včeraj plačali visok davek dvojne kombinacijske zmage. Lindsey Vonn je v svojih izjavah izjemno optimistična, medtem ko na obeh treningih in včerajšnjemu kombinacijskemu nastopu še ni izpeljala vožnje, kot bi si jo želela. Ne glede na to ima Američanka izkušnje in 77 zmag v svetovnem pokalu, zaradi katerih jo je treba jemati resno. Včerajšnja preizkušnja je povečala apetite Sofii Goggia, saj je Italijanka doslej edina, ki je na treh smukih vzela skalp Ilke Štuhec. Med favoritinje zaradi prednosti domače proge sodijo tudi Švicarke in Avstrijke, ki imajo v žepu že superveleslalomsko zlato Nicole Schmidhofer.

Nova kanadska senzacija? Pred tem bo danes v St. Moritzu znan moški smukaški kralj. Napovedi pred prvim vrhuncem 44. svetovnega prvenstva so nepredvidljive, že superveleslalom pa je pokazal, da so v St. Moritzu možna presenečenja. Stavnice na mesto prvega favorita postavljajo Švicarja Beata Feuza. Erik Guay in Manuel Osborne-Paradis imata v žepu superveleslalomski kolajni in polno mero samozavesti, da Kanadi priborita novo odličje. Kjetil Jansrud si je opomogel po gripi, ki mu je v prvih švicarskih dneh vzela veliko moči. Avstrijci so na kvalifikacijskem treningu na prizorišču, na podlagi katerega so določili reprezentanco, pokazali, da so zelo hitri. Storili bodo vse, da danes v St. Moritzu osvojijo prvo moško kolajno. Svoje izračune ima tudi slovenska reprezentanca. Pred odhodom je vodstvo kot cilj napovedovalo eno uvrstitev med najboljšo šesterico. Boštjan Kline je svojo priložnost na superveleslalomu zapravil, danes čaka najhitrejšega Slovenca nov izziv. »Na treningih sicer nisem bil najhitrejši, a vem, kje imam rezerve. Verjamem, da mi lahko najboljša vožnja uspe prav danes,« napoveduje Boštjan Kline, ki se je v tej sezoni na tekmah svetovnega pokala enkrat uvrstil med najboljšo smukaško peterico.

Danes in jutri na SP Smuk za moške: danes ob 12. uri. Od Slovencev bodo na startu Boštjan Kline, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Rok Perko. Naslov svetovnega prvaka bo branil Švicar Patrick Küng. Smuk za ženske: jutri ob 12. uri. Od Slovenk bo na startu Ilka Štuhec. Naslova svetovne prvakinje ne bo branila Tina Maze.