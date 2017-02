Politiko v teh dneh zaposluje vprašanje, kako zagotoviti potreben denar za pokritje investicije v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6), da se to na položnicah za elektriko vendarle ne bi poznalo. Namera, da bi vsi odjemalci elektrike plačali dodatni evro kot prispevek za tako imenovano prednostno dispečiranje, je namreč vznemirila javnost, volitve pa niso več prav daleč.

Po naših informacijah se je na mizah politikov v zadnjih tednih znašlo več analiz in predlogov, kako bi še lahko pokrili zgrešeno 1,4-milijardno investicijo v TEŠ 6. Ena izmed njih naj bi bila zelo obsežna in naj bi prihajala iz energetskih krogov. V njej so po naših informacijah podrobnejši izračuni, »kako dobiti prepotrebna sredstva, če šoštanjski evro pade v vodo«. Analiza je menda že v rokah izbranih predstavnikov vlade.

Nekateri energetski strokovnjaki so se po naših informacijah na politike obrnili tudi s predlogom za subvencioniranje premoga, pri čemer naj bi se sklicevali na nemško prakso. Naslednja možnost je, da bi vsaj del manjkajočega denarja za pokritje izgube TEŠ 6 dobili z vertikalno integracijo. To pomeni, da bi skupina HSE povezala proizvajalce in prodajalce električne energije. Na finančnem ministrstvu so nam potrdili, da jim je SDH že poslal analizo ukrepov finančnega in poslovnega prestrukturiranja HSE, katerega dopolnitev je vlada zahtevala sredi lanskega julija in ki vsebuje tovrstno rešitev.

Nekateri naši sogovorniki dajejo prednost prav vertikalni integraciji, saj bi bile številne druge rešitve po njihovi oceni preveč »boleče«, rezultati pa vprašljivi. Naši sogovorniki tako niso naklonjeni hitri optimizaciji poslovanja HSE oziroma odpuščanju, dezinvestiranju holdinga in odprodaji deležev v določenih družbah.

Na ministrstvu za infrastrukturo, ki je spisalo novelo energetskega zakona, poudarjajo, da je narejen šele prvi korak in da je do uvedbe »šoštanjskega« evra za TEŠ 6 še daleč. Čakajo jih namreč koalicijska in medresorska usklajevanja, potrditev novele zakona v vladi in v parlamentu ter tudi v Bruslju. Evropska komisija pa takšen prispevek dovoli le, če v njem ne prepozna nedovoljene državne pomoči. »Vlada bo Bruslju težko dokazala, da bi bila Slovenija v temi, če ne bo uvedla prispevka za TEŠ 6,« meni energetski strokovnjak, ki ne želi biti imenovan. V Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki podpira uvedbo »šoštanjskega evra«, sicer poudarjajo, da prednostno dispečiranje omogoča evropska direktiva, uporabljajo pa ga tudi druge države članice EU.

Tudi če bo novela energetskega zakona dobila vse omenjene domače in evropske potrditve, pa se prispevek še ne bo obračunal. Potrebna bo še presoja Elesa kot sistemskega operaterja, da razmere na trgu to nujno zahtevajo, zadnjo besedo pa bo imela vlada. Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Klemen Potisek (sicer nekdanji nadzornik v TEŠ) pravi, da naj bi s prispevkom zbrali največ 25 milijonov evrov na leto, da pa je treba pred tem »postrgati še vse druge drobtine«. Nekateri drugi naši sogovorniki pa izpostavljajo, da bi tudi v primeru uvedbe prispevka za prednostno dispečiranje položnice lahko ostale nespremenjene, znižala pa bi se omrežnina, ki gre elektrodistribucijskim podjetjem, in Elesu. Ti imajo namreč trenutno dobičke iz poslovanja.