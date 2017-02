V prvi trojici, ki jo bomo spoznali, je ptujska Intera, ki je v svoj CV leta 2014 zapisala, da je najboljši zaposlovalec med malimi podjetji v izboru Zlata nit 2013, vendar pa se nikakor ne želi odreči rednemu ocenjevanju kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo. Zato v Zlati niti sodeluje že osmo leto zapored. In spremembe, ki jih prinašajo sodobne tehnologije, so tudi Interi, ki že dobro desetletje razvija Intrix CRM, ki podjetjem pomaga izboljševati poslovne procese in odnose s strankami, s tem pa prodajne rezultate, močno v prid.

Vsi po duši raziskovalci Ekipa Intere trenutno šteje 20 ljudi, za njimi pa je dobro leto. Lani so ekipo okrepili za pet sodelavcev razvojnikov. »Presegli smo mejo 5000 uporabnikov naših storitev in ponovno dosegli več kot 20-odstotno rast prihodkov. Poleg tega nam je naš Intrix CRM uspelo nadgraditi z na trgu edinstveno prilagodljivo mobilno aplikacijo. Nenehen razvoj je za našo ekipo odločilnega pomena, saj smo prav vsi po duši raziskovalci, seveda vsak na svojem področju,« je zadovoljen direktor Peter Ladič. »Veseli me, da so tudi slovenska podjetja v novih tehnologijah končno prepoznala svoje priložnosti in da v njih vidijo konkretne koristi, ne več samo stroškov. Pred desetimi leti smo podjetja še morali učiti o tem, kaj je sploh CRM (upravljanje odnosov s strankami). Današnji vodilni (in zaposleni) pa so večinoma zelo na tekočem z novimi tehnologijami in se zavedajo sprememb, ki jih je treba sprejeti. S tega vidika nam je zdaj precej lažje in naš Intrix CRM je, kot rečeno, vedno bolj iskan. Izbor Zlata nit ima zame prav poseben pomen, saj gre za zelo referenčen izbor, komisija pa je sestavljena iz vrhunskih strokovnjakov. Dobremu počutju ekipe v Interi namreč posvečamo veliko pozornosti. Stres, cinizem in nezadovoljstvo vedno obravnavamo kot kritične kazalnike potrebe po ukrepanju, spremembah. Vnovična, že osma zaporedna uvrstitev v finale je potrditev, da smo še vedno na pravi poti. Lepo je spremljati ocene in naš napredek v primerjavi s preteklimi leti. Med naše najpomembnejše vrednote poleg skrbi za naše naročnike spada tudi skrb za naše družine.« V Interi se močno zavedajo pomena talentiranih ljudi, zato jih skušajo prepoznavati že med šolanjem.

Projekti v tujini izziv za tehnološke navdušence Vsako leto s svojimi zgodbami in razvojem navdušuje tudi Kompas Xnet, ki v okviru izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit preverja kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo že sedmo leto. Ekipo, ki šteje 25 sodelavcev, od tega je 16 redno zaposlenih, uspešno vodi direktorica Branka Slinkar, ki je na svojo ekipo izredno ponosna. »Imamo vrhunske specialiste za posamezne Microsoftove tehnologije, od katerih se nekateri uvrščajo v sam vrh specialistov celo v evropskem in svetovnem merilu: eden med njimi sodi med samo tri specialiste na svetu glede na svoje kompetence, mnoge knjige drugega boste našli na lestvici desetih najbolje prodajanih knjig na Amazonu. V ekipi imamo kar šest specialistov, ki jim je Microsoft podelil častni naslov MVP – Microsoft most valuable professional, v Sloveniji jih je vsega skupaj samo petnajst,« našteva Branka Slinkar. Lani so v Kompas Xnetu zaposlili pet novih sodelavcev, letos nameravajo zaposliti vsaj še dva strokovnjaka na področju razvoja aplikacij, saj se to področje hitro razvija in so zato potrebe po tem kadru vedno večje. Trenutno iščejo programerja za razvoj spletnih aplikacij. »Predvsem mora biti to oseba, ki želi biti v stiku z najnovejšimi tehnologijami in se je zato pripravljena nenehno izpopolnjevati. Komur je to izziv, bo pri nas našel odlično okolje za lasten razvoj. Ljudje imajo pri nas res veliko možnosti za izpopolnjevanje doma, pretežno pa v tujini. Drugi zelo pomemben motivator pa so zanimivi projekti. Zadnja leta precej delamo tudi za tujino. To so karierni izzivi za tehnološke navdušence, ki si jih želimo,« poudarja Slinkarjeva. »Pomemben motivator je tudi stimulativna plača, vendar pa to posamezniku ne sme biti najpomembneje. Sicer pa se zavedamo, da si bomo morali nove kadre vzgajati predvsem sami, kar se nam je tudi v preteklosti najbolj obneslo.«

Osnove programiranja čim prej v šole »Leto 2016 je bilo nekoliko manj stresno kot leto prej, saj se je začel ljudem vračati optimizem. Podjetja so počasi prepoznala, da se kriza zares poslavlja, in to je za naše storitve zelo pomembno. Vse storitve, ki jih izvajamo, tako prenova spletnih strani, nadgradnje in posodobitve IT-infrastrukture, implementacija novih tehnologij, vse to so naložbe, kakršnim se podjetja v slabih časih preprosto odpovedo oziroma jih preložijo za kakšno leto ali dve. Vendar pa se informacijska tehnologija tako naglo razvija in v času digitalne preobrazbe bi morali ljudi še toliko bolj spodbujati k nenehnemu učenju. Upam, da bo digitalna obljuba, ki jo je pripravilo Združenje Manager, pripomogla k temu,« poudarja direktorica Kompas Xneta. Po njenem mnenju bi bilo glede na vpliv sodobnih tehnologij in spremembe zaradi digitalizacije prav, da se učenje informatike in tudi osnove programiranja uvede v reden izobraževalni proces. List tokrat meri kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo sedmič. Podjetje je bilo v Zlati niti 2014 že prepoznano za najboljšega zaposlovalca v svoji kategoriji, a četudi so tega leta v izboru najboljših zaposlovalcev dosegli neke vrste vrhunec, želijo še naprej kontinuiran in poglobljen pogled na kolektiv tudi od zunaj.