Gazela Lotrič Meroslovje iz Selc v Zlati niti sodeluje sedmič. Podjetje deluje v okviru skupine Lotrič Metrology, katere del so še podjetja Lotrič Certificiranje iz Kranja, Iskra Lotrič iz Podnarta ter hčerinska podjetja iz Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije. Skupina trenutno združuje več kot 110 strokovnjakov s področja meroslovja. Lani se jim je pridružilo več kot 10 novih sodelavcev, med katerimi so med drugim diplomirana mikrobiologinja in elektrotehnik, diplomantka s področja zdravstva, dva magistra strojništva, diplomantka s področja družbenih ved in doktorica znanosti s področja biomedicine.

»Zaposlovanje načrtujemo tudi v letu 2017. Glede na trenutni načrt razvoja storitev in izdelkov, ki smo si ga zadali v okviru strategije do leta 2020, bomo v prihodnosti zaposlovali predvsem nove sodelavce z znanjem s področja mehatronike, elektroinženirstva in strojnega inženirstva ter bioznanosti v povezavi z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. Potrebovali bomo vedno več znanja s področja biokemije, pri čemer bodo vse dejavnosti v prihodnje povezane z informacijsko-komunikacijsko podporo, programiranjem in avtomatizacijo procesov, ki so del industrije 4.0.,« napoveduje direktor Marko Lotrič.

Lani je podjetje praznovalo 25-letnico obstoja. Skupina je dosegla pet milijonov evrov skupnih prihodkov, za letos načrtujejo 14-odstotno rast. »Ta bo temeljila predvsem na povečanem obsegu izvoza na tuje trge ter povečanem obsegu poslovanja hčerinskih podjetij, pri čemer je velik poudarek na obvladovanju stroškov. Razvoj novih inovativnih izdelkov in rešitev, med katerimi trenutno prednjači exactum – pameten merilni sistem za samodejni nadzor in avtomatizacijo procesov v industriji, zdravstvu, laboratorijih, skladiščih, galerijah, pri transportu oziroma povsod tam, kjer so potrebni obvladovani pogoji – ima velik tržni potencial. Je pomemben korak na poti strateškega vstopa podjetja Lotrič Meroslovje na tuje trge. Tako želimo postati prepoznavni ne samo po kakovostnih storitvah, temveč tudi po vrhunskih in za uporabo preprostih meroslovnih izdelkih in rešitvah, kar je glavni izziv za letos,« poudarja Marko Lotrič.

Zunaj Slovenije podjetje ustvari tretjino prihodkov. Poleg poslovanja na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Makedoniji smo lani z ustanovitvijo podjetja Lotrič Messtechnik GmbH v sosednji Avstriji naredili velik razvojni korak naprej, je prepričan Lotrič.