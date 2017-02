Za zadnje presenečenje je poskrbela indijska centralna banka. Čeprav so investitorji pričakovali znižanje ključne obrestne mere za 25 bazičnih točk, se to ni zgodilo. Indijska centralna banka se očitno boji, da bi se inflacija začela zviševati, pa čeprav je stopnja inflacije trenutno pod ravnijo ciljane stopnje inflacije, to je 5 odstotkov, medtem ko se gospodarska rast ohlaja.

Sicer bolj po pričakovanjih so na zasedanjih ta teden obrestne mere pustile na isti ravni tudi centralne banke na Tajskem in na Filipinih. Prav filipinska centralna banka naj bi po pričakovanjih prva v regiji zvišala obrestno mero, saj je država precej ranljiva na odlive kapitala. Država načrtuje precejšnje povečanje proračunskega deficita zaradi večjih vlaganj v infrastrukturo, ki je v zelo slabem stanju, obenem pa je nujno potrebna za gospodarsko rast. Tajska centralna banka je prav tako pustila obrestno mero nespremenjeno. Gospodarska rast je na ravni 3 odstotkov, kar je nizka rast za državo v razvoju, kot je Tajska. Centralna banka je bila v precepu – ali znižati obrestno mero in s tem spodbuditi gospodarsko rast ali jo zvišati in s tem preprečiti odliv kapitala v prihodnje. Na koncu so se odločili, da ohranijo obrestno mero nespremenjeno, kar so pričakovali tudi analitiki.

Ključno vlogo igrajo surovine in energenti. Večina surovin se je v preteklem letu podražila, prav tako je poskočila cena surove nafte. Omenjene države so večinoma uvoznice surovin, predvsem pa uvažajo nafto in naftne derivate. Zvišanje cen nafte vpliva ne samo na cene energentov, temveč je pomembno tudi za splošno raven cen, torej zvišuje inflacijo. Drugi razlog je stališče ameriške centralne banke, da bo še naprej zviševala obrestne mere. To za države v razvoju pomeni, da se bo kapital začel seliti v ameriške dolarje, pri čemer bodo vlagatelji prodajali domačo valuto in s tem zmanjševali devizne rezerve. Zmanjševanje deviznih rezerv verjetno ni najbolj posrečen odgovor na tak proces, boljši odgovor je zviševanje obrestnih mer, s katerim se poveča privlačnost domače valute.