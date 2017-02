Indija bo letos zmanjšala davke malim podjetjem in revnejšim Indijcem ter povečala izdatke za gradnjo infrastrukture, zlasti na podeželju, zaradi vsega tega pa se bodo morali povečati davki najpremožnejših. To so najpomembnejše spremembe v prihodnjem proračunskem letu, ki se začne 31. marca. Premier Narendra Modi jih je opisal takole: »V tem proračunu smo največ pozornosti namenili kmetom, podeželju, revnim in nedotakljivim.«

Tako poskuša nacionalistično-konservativna vlada pred regionalnimi volitvami v petih zveznih državah popraviti škodo, ki jo je povzročila pred tremi meseci, ko je ukinila bankovce za 1000 in 500 rupij (14 in 7 evrov) zaradi boja proti davčnim utajam, korupciji in kriminalu, saj se nezakoniti dobički največkrat shranjujejo v gotovini. Na tak način je iz obtoka umaknila kar 87 odstotkov vse gotovine. Vsak je moral na banki zamenjati omenjene bankovce za manjše, a banke še vedno niso natisnile dovolj drugih bankovcev.

Vrste pa niso izjemno dolge le pred bankami. Indijci, ki devet od desetih plačil za hrano, vodo, elektriko, stanarino, avtobus ali zdravnika opravijo z gotovino, so se znašli v zelo težkem položaju. Na udaru so revni, ki nimajo odprtih bančnih računov. Številni so morali trgovce prositi za nakup na kredit, nepremičninski in avtomobilski trg sta v krizi, kmetje si niso mogli kupiti semen za setev, ribiči prodajo malo rib, ker ljudje nimajo gotovine…

Modiju je sicer uspelo Indijce prepričati, da je nujno, da potrpijo in se žrtvujejo. Še vedno 93 odstotkov Indijcev podpira ukinitev bankovcev za 500 in 1000 rupij, saj so proti davčnim utajam, korupciji in kriminalu. A Indijci zdaj tudi godrnjajo in volitve v petih zveznih državah, tudi v bogatem Pandžabu in velikem Utar Pradešu, so pred vrati.

Za letos je tako Modi prepolovil davke nižjih slojev in za 24 odstotkov povečal izdatke za podeželje, kjer živita dve tretjini od 1,4 milijarde Indijcev. Tudi povečanje javnih izdatkov naj bi spodbudilo povpraševanje, ki je zdaj v težavah zaradi manj gotovine v obtoku. Letošnja gospodarska rast, ki bi jo moralo spodbuditi predvsem domače povpraševanje (saj velikih tujih investicij ni), bo po ocenah Mednarodnega denarnega sklada še vedno več kot 6-odstotna, najbrž samo za odstotek manjša kot lani. Glavna nevarnost za rast pa je, da bi ZDA zaprle svoj trg. mš