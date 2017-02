Ribiči so razočarani, ker se je na odločbo, s katero jim je Agencija republike Slovenije za okolje do konca februarja dovolila plašenje z odstrelom kormoranov, pričakovano pritožilo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kormorani so v reki Savinji to mrzlo zimo pomorili na tone rib in s tem povzročili ogromno škodo. Letošnja sezona je tako za ribiče izgubljena. V svoji pritožbi je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije zapisalo, da ne pristajajo na uvajanje enostranskih ukrepov plašenja in streljanja kormoranov.

Ribe bolj kot kormorani ogroža preseljevanje

»Odločbe za odstrel se izdajajo nelegalno, argumentacija je enostranska z izkrivljenimi resnicami, plašenje in odstrel pa bosta imela močne negativne posledice na paleto nedolžnih vrst vodnih ptic, ki v času zimovanja v Sloveniji nimajo drugih zatočišč,« opozarjajo v omenjenem društvu.

»Trenutno upravljanje ribjih populacij večinoma izključuje naravne komponente ekosistema, ki so pogoj za njegovo delovanje. Skrb zbujajoče je, da bi predlagani ukrepi to stanje še poslabšali. Pojav kormorana kot naravnega plenilca v ekosistemu, ki je med ribiči povzročil kaos, pa jasno pove, da so začrtane smeri v sladkovodnem ribištvu napačne, zato je treba resno razmisliti o prenovi načina upravljanja in izboru upravljalcev, ki bodo znali reke upravljati celostno in v dobrobit širše družbe,« so še opozorili v društvu.

Vodja Varstveno ornitološkega sektorja Primož Kmecl ob tem poudarja, da močno pogrešajo strokovne sogovornike na strani ribičev. »Stalno smo soočeni z izkrivljanjem resnic o domorodnosti kormorana, o njegovi domnevni množični gnezditvi ter škodljivosti in odvračanju pozornosti od glavnih problemov ogroženosti rib v Sloveniji, kar seveda sproža močne dvome o sposobnosti in namerah trenutnih upravljalcev rib,« meni Kmecl.

Kot še navajajo v društvu, ribe ogroža predvsem preseljevanje iz enega porečja v drugo in naseljevanje tujerodnih vrst, ki ga izvajajo trenutni upravljalci voda. Bolj kot kormorani pa so problem tudi zajezitve, regulacije rek in onesnaževanje voda.