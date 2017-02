Osnovna šola Jurija Dalmatina, največja šola v krški občini, je po 45 letih delovanja prvič obnovljena v celoti. Pridobitev ni pomembna le za 756 učencev in učitelje, ki so s prenovo dobili mnogo boljše razmere za učenje in delo, ampak za ves kraj, je ob prireditvi, s katero so počastili tako jubilej kot obnovo, dejala ravnateljica Valentina Gerjevič. Prenova, ki je v treh nekajmesečnih fazah potekala od leta 2014, je vredna 5,5 milijona evrov.

Razseljeni na več lokacijah po mestu V prvi fazi, vredni 1,6 milijona evrov, so šolsko stavbo leta 2014 energetsko prenovili, denar pa so večinoma pridobili iz evropskih kohezijskih skladov. V naslednjem šolskem letu je sledila zahtevna celovita prenova osemnajstih učilnic na razredni stopnji, kuhinje in jedilnice, knjižnice, zbornice, garderob, v lanskem letu pa je od junija do sredine novembra sledila še obnova učilnic na predmetni stopnji in šolskega bazena. Pri bazenu je treba postoriti še nekaj malenkosti, a v prihodnjih dneh naj bi po besedah Gerjevičeve učenci že lahko v njem zaplavali. Z nadkritjem atrijev so pridobili tudi novi učilnici za likovni in tehnični pouk ter dva večja kabineta. »Štirje atriji so ostali nepokriti, dva za nižje razrede, kjer imamo postavljena igrala, in dva za višje, kjer so klopi za posedanje med odmori,« dodaja. Izvedba pouka med obnovitvenimi deli je bila logistično kar precej zahteven zalogaj. »Dvakrat smo selili učence na več lokacij po mestu, najprej nekaj več kot štiristo učencev razredne stopnje, lansko leto pa nekaj več kot 300 učencev predmetne stopnje. Prevoze smo organizirali skupaj z občino, starše pa pravočasno seznanili s potekom pouka med obnovo, tako da ni bilo nobenih težav. 21. novembra lani smo bili končno spet vsi pod isto streho,« pravi Gerjevičeva.