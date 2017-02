Slaba dva meseca pred plebiscitom o samostojni Sloveniji, 26. oktobra leta 1990, se je v Slovenj Gradcu rodila Ilka Štuhec. Ime na i je dobila je po očetu Igorju, starejša sestra Dora pa po mami Darji. Alpsko smučanje ji je od samih začetkov pomenilo vse, bila mu je povsem predana od otroških let naprej. Mariborčanka je bila izjemno nadarjena športnica. S številko 146 je na svoji prvi tekmi pod okriljem Mednarodne smučarske organizacije zmagala, na prvi tekmi evropskega pokala je bila takoj dvanajsta. Njena strma pot napredka se je nadaljevala leta 2007, ko je v Flachauu postala svetovna mladinska prvakinja v slalomu in kombinaciji, leto kasneje v Formigalu še v smuku. Kot mladoletnica je na pripravah v Čilu grdo padla, si strgala vse kolenske stranske in prednje vezi ter poškodovala meniskus. Prestala je pet operacij in več let rehabilitacij, ki so jo oddaljile od vrha ter pahnile v rezultatsko brezno.

Januarja pred štirimi leti smo se z Ilko Štuhec v Cortini d'Ampezzo pogovarjali v hotelu, kjer prebiva med tekmami v mondenem dolomitskem alpskem smučarskem središču. V smuku je zasedla 31. mesto, naslednji dan jo je čakal superveleslalom, na katerem je bila 33. Nekajkrat je pod mogočno Tofano prišla mimo njena mama Darja Črnko, ki jo spremlja na vsakem koraku. Ni prisedla. Imela je svoj posel, le malce je pogledala, ali je s hčerko vse v redu.

Pomagal Ante Kostelić

Tedaj 22-letna športnica je bila ves čas nasmejana. Naključni mimoidoči bi pomislil, da uživa na počitnicah kot številni drugi turisti. Slabše uvrstitve od pričakovanj ji niso vzele volje in potrpljenja. Dejala je, da ima za seboj toliko operacij kolen in rehabilitacij, da so tekme najlepši del smučarskega posla. Spomnila se je, kako sta z mamo v iskanju ortopeda hodili od Poncija do Pilata. Želeli sta najti strokovnjaka, ki mu bosta zaupali, da bo koleno pripravil do stanja, da se bo lahko tudi pri članicah približala uspehom iz mlajših kategorij. V težkih trenutkih jima je nepričakovano pomagal Hrvat Ante Kostelić. Svetoval jima je, naj gresta v Švico. V Bernu sta našli specialista, ki sta ga iskali. In ga plačali. Zneski so bili visoki, denarja ni bilo nikoli dovolj. Ilka Štuhec je bila tistega 19. januarja 2013 na italijanskem severu videti kot zasvojena hazarderka, ki verjame v glavni dobitek, a tone v finančni prepad.

Tedaj so bili časi, ko je bila Tina Maze na vrhuncu športne poti, ko je postavljala mejnike slovenskega športa ter alpskega smučanja nasploh. Črnjanka in Mariborčanka nista bili nikoli prijateljici. Prej kaj drugega. Alpsko smučanje je individualni šport, v katerem ne potrebuješ prijateljev, da uspeš. Čeprav je Ilka Štuhec v tistih letih doživela številna športna razočaranja, je vztrajala na svoji poti. Kmalu je debitirala na članskem svetovnem prvenstvu v Schladmingu in olimpijskih igrah v Sočiju.

Vsak preboj na vrh je edinstven in takšen je bil tudi pri Ilki Štuhec. Zgodil se je, ko je smučarka ASK Branika sestavila ekipo, ki je sledila le enemu cilju, kako tekmovalko pripeljati na vrh. Z mamo sta ob pravem času potrkali na vrata trenerja Grege Koštomaja, ki ni bil zadovoljen s službo v Bolgariji. Priključila se je še kineziologinja Anja Šešum. Slednja opravlja več funkcij. Med drugim se z Ilko občasno usede v veslaški čoln in nabirata kondicijo z veslanjem po Dravi. Sestavila se je ekipa, ki se je na začetku te sezone na presenečenje vseh povzpela na vrh sveta.