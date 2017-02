»Moj sin je že šest mesecev po nedolžnem v priporu. Nikogar ni ubil, nikoli ni imel pištole. Moja družina nikoli ni marala orožja. B. T. je najbrž vse podkupil, da pričajo proti nam. To je sama mafija,« je včeraj na glavni obravnavi zoper Sandrijela Brezarja govoril njegov oče Sandi Brezar. Devetnajstletnega Sandrijela obtožnica bremeni, da je 29. julija lani v romskem naselju v novomeškem Šmihelu s streli iz pištole ubil 39-letnega Rudija Pirca ter hudo ranil njegovega 20-letnega sina Petra.

»Tistega dne sem bil doma, pral sem, pospravljal, kuhal otrokom. Ker sem precej bolan, nisem šel na zabavo, ki so jo imeli pri sosedovih ob krstu otroka. Sta pa šla na tortico moja sinova, stara trinajst in petnajst let,« je začel pripovedovati obtoženčev oče, ki se je pred osmimi leti z ženo razšel in od takrat sam skrbi za dva otroka, starejša sinova pa sta se že odselila.

Peš pobegnili v Črnomelj

Ko je proti večeru zaslišal vpitje in razbijanje v naselju, je pohitel po otroka. »Odpravili smo se proti domu, bil sem kak meter in pol oddaljen od Dimitrija Z. starejšega, ko je ta začel streljati tja dol po cesti. Strašna gneča je bila. Ne vem, ali je koga zadel ali ne, mi smo samo bežali domov.« Ker naj bi mu Dimitrijeva družina po njegovih besedah grozila, da je treba »Brezarjeve pobiti in jim vse požgati«, je s sinovoma pobegnil v Črnomelj. Zakaj bi jim grozili, ne ve. »Kar peš smo šli. Naslednji dan smo izvedeli, da so nam v Šmihelu zažgali zabojnik.« Takrat je do njega prišla tudi novica, da je njegovo mamo »zaradi strahu« tistega večera zadela kap. Na vprašanje tožilca Bojana Avbarja, češ, ali ni mame kap zadela takrat, ko je Sandrijel prišel domov in povedal, kaj je storil (tako je na prejšnji obravnavi izpovedala ena od prič), se je Brezar spet razhudil, da gre za čisto laž.

O sledovih smodnika, ki so jih forenziki našli na njegovih rokah, Brezar starejši ni imel prave razlage. Po njegovem mnenju so najbrž nastale, ko je stal za Dimitrijem v trenutku streljanja. Da gre za čisto laž, je označil tudi izpovedi prič, da naj bi se on (Sandi) in Sandrijel »cukala« za pištolo. »Ti 'mafijozi' pridejo sem in vam lažejo. Vi pa zdaj v priporu zadržujete mojega sina, ki je povsem nedolžen!« je ponovil pred sodnim senatom, ki ga vodi sodnica Natalija Picek Kink. S Pirčevimi se je sicer dobro razumel, je dejal, so pa imeli pred leti incident, ko naj bi Rudi Pirc s pištolo streljal na Sandrijela, ob tem pa v nogo ranil svojega sina Primoža. »Takrat so zgodbo tako obrnili, kot da je streljal Sandrijel. Pa ni res,« je dejal Brezar.