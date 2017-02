Kako dobro smo zakoličili državo, se vidi pri Piranskem zalivu in na Trdinovem vrhu. Verjetno so se naši vladarji takrat ukvarjali z veliko donosnejšim poslom (beri: trgovina z orožjem, ugrabljanjem in lovljenjem recimo po Depali vasi) kot pa s postavljanjem tirmanov. Vstop v EU nam je skorajda prinesel brezmejnost, pa so velike sile zakuhale nekaj totalnih vojn v svetu, tako da so se pričeli migracijski premiki vojnih žrtev velikih razsežnosti. Grozila je bojazen, da se bo ta množica sprehodila po naši mali deželi in poteptala vse pred seboj. Nazadnje nas je rešila dobra stara preizkušena bodeča žica. Ljubljana to dobro pozna, saj vsako leto tradicionalno obuja spomin nanjo.

Podpiram zloglasni zakon o tujcih. Represivni zakon še ne pomeni nedemokratičnega posega v pravice ljudi, ampak nasprotno. Problem migracij naj se rešuje tam, kjer se je začel. Je bilo treba uničiti Irak in Libijo?

Slovenija, zavaruj se in bodi suverena na svojem ozemlju.

Vid Drašček, Vrhnika