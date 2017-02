Jok, v torek ni šlo. Že drugi klic je bil oster v stilu: kaj pa imaš ti proti kmetom? Miha je naredil potem klasično napako in hotel vse skupaj zapeljati v hec, nekaj pleteničil o gnojni jami, ki jo on ima, poslušalec pa ne, pa da gre samo za uvod v temo in tako naprej. Potem je umolknil, se čez nekaj minut opravičil in ostal je grenak priokus. Kaj za vraga je poslušalca tako vrglo iz tira, da je potem ob poslavljanju zabrusil, da bo po dvajsetih letih zaradi tega »kmeta« nehal poslušati to radijsko postajo?

Poslušalec je izrabil prvo priliko, da je bil užaljen. Slovenija je zadnjih četrt stoletja ves čas užaljena. Vsi so zaradi nečesa užaljeni. Politiki, kulturniki, medijski ustvarjalci, gledalci, poslušalci, športniki in državljani kar tako. Biti užaljen je stvar, ki se nosi. Je ponos, pridobljen z osamosvojitvijo. Je skakanje v besedo vsakemu, s katerim se ne strinjaš. S tem, da si lahko užaljen, v bistvu poveš, da sploh si. Ta poslušalec je bil užaljen, ker je Miha oznako kmet uporabil v negativnem kontekstu. Ja in? A je konec sveta? Se je zaradi tega, ker se je Miha počutil kot kmet, res pravemu kmetu zgodilo kaj hudega? Bi bilo drugače, če bi Miha rekel, da se je počutil kot Čeh, begunec, Kitajec ali klošar? Ali pa bi rekel, da se je počutil kot kakšen obubožani kulturnik?

Na podelitvi Prešernovih nagrad je bilo veliko užaljenih. Najprej tisti, ki niso dobili priznanj. Recimo Jože Možina bi lahko za svoje Pričevalce dobil že ta veliko nagrado. Vztrajati v tem projektu tako dolgo, tako neusmiljeno nastavljati sodobni Sloveniji temne plati zgodovine na tako grob netelevizični način je vredno posebne nagrade. Tisti obisk TV-ekipe na Madagaskarju je bil brezvezen projekt proti veličini Pričevalcev. Če hočeš biti opažen, moraš narediti nekaj drugače. In Jože to počne dosledno, neodvisno, nepristransko in uravnoteženo.

Potem so bili užaljeni vsi tisti, ki jih je z odra brcnil Vinko Möderndorfer. Torej vsi politiki, kulturni ministri in kulturni dušebrižniki. Če bi meni v prvi vrsti Vinko dejal, da sem kot politik nekulturen, bi lepo vstal in odšel iz dvorane. Ter dvajset let ne bi več spremljal podelitve nagrad. Zakaj pa bi kot predsednik vlade moral ves čas paziti, da se ne zamerim kakšnemu kulturniku, ki mi bo potem še očital, da sem denar dajal tajkunom, bankirjem in tujcem? Je to zahvala za moje požrtvovalno delo?

Vsi zadnji predsedniki vlad so lahko užaljeni. Najprej Anton Rop, ker nas je zrinil v evropsko druščino, smetano pa je pobral Janez Janša. Potem tudi slednji, ker nas je pripeljal v evroobmočje in za nagrado dobil razrešnico. Potem Borut Pahor, ki je skušal pomiriti vse in se moral predčasno posloviti. Potem spet Janša, ki so ga izdali njegovi najožji koalicijski partnerji. In tudi Alenka Bratušek, ki nas je rešila trojke in za nagrado pristala skoraj pred parlamentarnimi vrati. Zdaj pa še Miro Cerar, ki ga dolgo ni nihče jemal resno. Po tem ko se je določil, da se ne bo več cmeral, da bo delal, pa hop po njem. Še njegova desna roka mu je odpovedala sodelovanje in se dela, kot da nima nič s predsednikom. Še več, Brglez na trenutke deluje bolj užaljeno kot Cerar.

In ko je nekdo užaljen, počne iracionalne stvari. Samo da bi opozoril nase. Zadnji teden se že vsi delajo norca iz predsednika vlade, ker je na Malti dejal, da se odpira nova jadranska pot, ki bo v Istro in Slovenijo naplavila nepregledno število migrantov. Ena novinarka je namignila, da je Cerar to pobral iz kakšnega futurističnega filma. In kako je šef odreagiral? Šel se je branit kot Šalehar. Da ni natančno tako mislil in rekel, temveč da je samo dopuščal možnost. Ja, lahko bi tudi dopustil možnost, da nas jutri z neba preplavijo marsovci. Možnost vedno obstaja.

Skratka, namesto da bi rekel, sori, bleknil sem neumnost, se še bolj pogreza v blato močvirja. Saj veste, premier pač ne more blekniti neumnosti. Ali pa se motiti. Ampak zakaj mu je sploh padlo na pamet, da med nas vrže to idejo? Morda vidi dalj in ima šesti čut? So mu to podtaknili? Ga je preslepil kakšen piarovski spin doktor? Če je hotel banalno le podkrepiti vladni zakon o tujcih, bi to lahko naredil na bolj eleganten način. Bolj je nevarno to, da je vse skupaj res le posledica užaljenosti. Da je preprosto užaljen, ker so skoraj vsi intimno v sporu z njegovo desno roko v stranki stopili na stran Brgleza. Morda je tudi užaljen, ker mediji zadnje čase več citirajo Donalda Trumpa kot njega.

In kako lahko premagaš Trumpa? Tako, da si še bolj trumpovski. Da slikaš grozo na meji in strašiš državljane, kako jih lahko že jutri preplavi horda barbarov. Na tem mestu bomo državljani postali užaljeni. Že zaradi tega, ker nas nekdo tako podcenjuje…