Ruski imperij Romanovih na Kiribatih

Carska Rusija je propadla z boljševiško revolucijo, ruski bogataš Anton Bakov pa jo želi oživiti na pacifiškem otočju Kiribati. Z vlado te otoške države, katere glavni problem je grozeče dviganje morske gladine zaradi podnebnih sprememb, se dogovarja o dolgoletnem najemu treh odmaknjenih otokov, da bi na njih ustanovil alternativno Rusijo, imperij Romanovih, kot trdi. Anton Bakov je nekdanji poslanec ruske dume, zagrizen monarhist, predsednik Monarhistične stranke. Prostor za novo rusko monarhijo je iskal že v drugih državah, denimo v Črni gori, kjer je že kupil zemljišče, a se mu s črnogorsko vlado ni uspelo dogovoriti o delni suverenosti. Poleg tega, da si želi ponovno uvesti ruskega carja, je tudi zaprisežen popotnik in okoljski aktivist. Zato so zanj Kiribati kot nalašč za novo Rusijo in sedež prestola ruskega carja.