Problem je le v tem, da že več kot sto let živijo v Čilu, kamor se je leta 1910 preselil njihov siromašni prednik Polikarp Lukšić z Brača, njegov sin pa je nato ustvaril družinski imperij z lastništvom rudnikov, bank in pivovarn. Toda 33-letni Davor se je vrnil na Hrvaško in postal kralj hrvaškega turizma, saj ima v lasti nekaj izjemnih turističnih nepremičnin, denimo slavni hotel Excelsior v Dubrovniku in poreško Plavo laguno.

Prav v Dubrovniku je pred tremi leti javnosti predstavil svoje dekle, zdaj ženo Cristel Carrisi, hčer italijanskih glasbenih zvezdnikov Ala Bana in Romine Power. Carrisijeva je pri sosedih velika zvezdnica, prava starleta, ki je nastopila v nekaj resničnostnih šovih, z glasbo v krvi pa je posnela tudi nekaj pesmi. Kot zanimivost: njena krstna botra je bila mati Tereza. Davor in Cristel sta dolgo veljala za najlepši hrvaški par.

Kakor koli, bogataš in Italijanka sta se vzela jeseni lani, gostom pa zabičala, da morajo ves denar, ki so ga namenila njima, podariti organizaciji, ki se bojuje za čiste oceane. Zato ni čudno, da sta si ljubitelja morja za svoje medene tedne izbrala Filipine, kjer prav zdaj uživata v morskih radostih. Fotografije z otoka Palawan seveda veselo objavljata na medmrežju.