Za to, da ga zares začutite, morate zlesti v njegovo potniško kabino. Voznikov delovni prostor je že pregovorno razumljiv, ukrojen za človeka in njegove vozniške potrebe. Dejansko ni stvari, na katero bi pozabili, in če upoštevamo, da je to konec koncev 4,64 metra dolg kupe s štirimi vrati, vam je jasno, da so združevali (in tudi združili) več svetov v enem. Potniki na zadnjih sedežih se ne bodo mogli pritoževati, celo kakšna družinska pot bo zaradi 470-litrskega prtljažnika enostavna, da o kulturi vožnje niti ne govorimo. Voznik se tudi ne bo preveč ubadal z vsemi elektronskimi dodatki, kajti tudi ti so enostavno razumljivi in logični, večine drugih pripomočkov pa verjetno tudi opazil ne bo, a so tukaj in pripravljeni pomagati, ko treba.

Udobje še poveča prilagodljivo podvozje, ki je sicer na voljo za doplačilo (824 evrov), a verjamemo, da je tudi brez njega CLA lahko vzor marsikateremu tekmecu. CLA torej ni le dvoživka, je enostavno avtomobil, ki se loti svojega dela na pravi strani. Kdor bi mislil, da mu z »le« 2,2-litrskim dizelskim motorjem, ki zmore 177 konjičev (130 kilovatov), to ne more uspeti, se presneto moti. Od kdaj pa bi lahko bilo 177 konjev premalo? Mercedesovi inženirji se predobro spoznajo tudi na dizelske pogonske agregate, da bi ravno v takem avtomobilu kaj prepuščali naključju. Avto torej deluje mirno, sicer značilno dizelsko, a nikakor ne nadležno, moči ne skriva, kot ne skriva svojega nežnega, a odločnega delovanja, ko voznik to od njega zahteva. Pika na i je seveda samodejni menjalnik, ki vožnjo naredi še udobnejšo, a tudi dovolj zanimivo, če se vozniku to zahoče. S porabo 6,3 litra na 100 kilometrov pa verjetno tudi ni treba dokazovati, da avtomobil zmore veliko več, kot bi mu pripisali le ob pogledu na številke.

Številke so tiste, ki na koncu tudi odločajo. In glej ga zlomka, tak avtomobil ni nujno tudi nesramno drag ali predrag, dobrih 36.000 evrov za »osnovno« različico ni nekaj, česar si ljubitelji te znamke ne bi mogli privoščiti, tudi če spadajo med tiste, ki vsak dan trdno stojijo z obema nogama na realnih tleh. A ker se seveda vrag po navadi skriva v podrobnostih, je pri CLA ta podrobnost seznam dodatne opreme. Ta je tako mamljivo dolg in bogat, da vas lahko hitro zavede. S paketom AMG, športnimi platišči, polarno srebrno barvo karoserije, paketom exclusive in še bi lahko naštevali pa se cena že začne dvigovati v višave. Tako pri Mercedesu testni primerek vrednotijo na 53.410 evrov. In roko na srce, nekateri dodatki so smiselni, nekateri so stvar prestiža, in kdor bi se znal zadovoljiti z osnovno različico, ki ji povsem nič ne manjka, ima v CLA več kot solidno alternativo. Dinamično-udoben avtomobil s »hudim« videzom, sodobno tehnologijo in tistim kančkom prestiža, ki jo vozila s trikrako zvezdo na nosu enostavno morajo imeti. Verjemite, hitro bi se ga navadili, saj je CLA avtomobil, s katerim se navadite oblizniti prste in pomazati krožnik. Do konca.