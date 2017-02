Tasmanski parlament razmišlja o prepovedi kajenja za tiste, ki so rojeni po letu 2000, Butan in Turkmenistan sta prepovedala prodajo tobačnih izdelkov, Avstralija pa je poleg prepovedi kajenja v zaprtih prostorih omejila celo zunanje površine in tobačne izdelke zelo zelo podražila. Škatlica po novem stane 29 evrov, ena cigareta pa skoraj evro in pol. Vas še mika kaditi? Si to sploh še lahko privoščite?

Danes, v časih, ko se kadilec sprašuje, kam naj stopi, da ne bo koga ogrožal z rakotvornim dimom, in išče kotičke za kajenje, ki jih država še ni zabarikadirala pred njimi, tudi tobačne družbe prihajajo do spoznanja, da bo klasični cigareti odklenkalo. Ko ljudem začne govoriti, naj nehajo kaditi, največja tobačna družba na svetu, je vrag vzel šalo. Philip Morris, ki je lani izdelal 850 milijonov cigaret, med katerimi so tudi cigarete marlboro, z njimi pa zaslužil 74 milijard dolarjev, sicer ne govori ravno, naj se kadilci odpovejo nikotinu, je pa res, da vedno intenzivneje išče načine, s katerimi bi klasično cigareto, ki izpušča smrdljiv dim in v naše telo vnaša strupe, zamenjal za nekaj manj škodljivega in brez vonja.

Elektronska cigareta, ki je prišla na trg pred dobrimi desetimi leti, izgublja zagon, ker to za kadilce enostavno ni bilo to, zato velikih pet proizvajalcev – Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Brands, Japan Tobacco in China Tobacco – zdaj intenzivno tekmuje v tem, kdo bo prvi odkril sveti gral, torej cigareto, ki ne ubija, hkrati pa ponuja enake užitke, kot smo jih bili vajeni doslej.

Segrevanje, ne gorenje

Tobačna industrija po poročanju Bloomberga od kadilcev vsako leto pobere 770 milijard dolarjev in vzame šest milijonov življenj na leto, s padanjem števila kadilcev pa je prisiljena iskati rešitve, ki bodo uglašene z novimi, proti kajenju nastrojenimi državnimi politikami. Philip Morris je odkrivanju »zdrave« cigarete doslej namenil tri milijarde dolarjev, naložba pa se počasi obrestuje v razvoju izdelkov nove generacije. Pri Philip Morrrisu že štirih. Poleg elektronske cigarete namreč zdaj obstajajo še tri možnosti, steem, teeps in heets. Te sicer še niso na voljo v vseh državah ali pa so šele v fazi razvoja, bodo pa prej ali slej prišle na trg. Steem deluje po vzoru inhalatorja, pri katerem v kemijski reakciji nikotina in blage organske kisline nastaja nikotinska sol, ki se absorbira brez pare ter je še najbolj podobna elektronski cigareti, teeps in heets pa sta najbližji nadomestek prave cigarete. Pri tobačnem izdelku, ki ga imenujejo teeps, kadilec prižge ogljik na vrhu cigarete in s tem segreva tobak, a tako, da ta ne gori, heets pa je elektronsko segret tobak. In sicer spet tako, da ne gori.

Segreti tobak naj bi bil namreč bistveno manj škodljiv od tistega, ki gori, saj slednji povzroča dim, v katerem je od 400 do 500 škodljivih snovi, para, ki prihaja iz segretega tobaka, pa naj bi imela, tako namigujejo pri Philip Morrisu, do 90 odstotkov manj nevarnih snovi. Kakšne so dejansko posledice za telo, še raziskujejo, zato se s številkami o manjši škodljivosti cigaret nove generacije pri tem tobačnem gigantu še ne hvalijo, se pa tudi nasprotniki kajenja strinjajo, da so manj nevarne od klasičnih.