Antona je konec lanskega leta bosonogega, oblečenega v razcapano majico in kratke hlače, pobrala med cestno patruljo v brazilski zvezni državi Rondonia ob meji z Bolivijo. Dodobra zmeden ni znal razložiti, kdo je in od kod prihaja, pri sebi pa ni imel ničesar, da bi ga lahko identificirali. Priprtega so zaradi slabega zdravstvenega stanja premestili v bolnišnico, Vidigalova pa se je še posebej zavzela za to, da bi ugotovila, kdo je. Uspelo ji je izvrtati samo to, da naj bi bil neznanec iz Kanade. Ker je tam živela več let, je bila prepričana, da bo kakšno informacijo o pogrešani osebi našla že kar na spletu, in ko se ji je zazdelo, da ima pravi odgovor, je prek twitterja vzpostavila stik s Stefanom. Dolgih pet let ni hotel verjeti, da je brat morda mrtev, ni pa mu bilo jasno, kako se je lahko v takšnem stanju znašel sredi brazilske džungle. Trajalo je kar nekaj časa, da je uredil vse potrebne dokumente, zbral denar za potne in zdravniške stroške ter brata pripeljal v Toronto. Zaenkrat ga ne obremenjuje s poizvedovanjem, kaj se je preteklih pet let dogajalo z njim. Manj prijazne so z Antonom kanadske oblasti, ki niso pozabile, da je kot samooklicani aktivist v boju proti revščini obtožen nasilnih dejanj, in so ga po vrnitvi domov iz pripora izpustile po plačilu varščine. Ker je bilo njegovo prejšnje izginotje povezano z duševnimi težavami in sodnimi postopki, ne bo naključje, če bo Anton še enkrat izginil.