In Mohamed Bzeek je edini od krušnih staršev, ki prevzame najhuje prizadete. Trenutno preživlja dolge dneve in noči brez pravega spanja s šestletno deklico z redko možgansko okvaro. Je slepa, gluha, paralizirana in z vsakodnevnimi božjastnimi napadi. Bzeek, predan musliman, po rodu iz Libanona, zdaj v Azusi, okoli 40 kilometrov od slovitega Hollywooda, skrbi, da ni sama. »Vem, da me ne sliši in ne vidi, pa se vseskozi pogovarjam z njo, jo pestujem… Ima čutila, ima dušo, je človeško bitje,« pripoveduje, Melissa Testerman, koordinatorka socialne službe, pa dodaja, da je edini, ki se posveča skrbi za otroka, za katerega je jasno, da bo živel le kratek čas. Običajno takšne otroke namestijo v bolnišnice ali pa za njih skrbijo medicinske sestre. Bzeek je edini moški v okrožju Los Angelesa, ki sam skrbi za hudo prizadete otroke, s posebnim dovoljenjem sodišča pa ga je lahko obiskala novinarka The Times in z njim preživela nekaj časa ter se pogovarjala z ljudmi, ki so zadolženi za otrokovo skrbništvo, pri čemer ni smela objaviti dekličinega imena. Rodila se je z redko deformacijo, pri kateri del možganov štrli iz lobanje. Nevrokirurgi so jo operirali, vendar se večina možganov potem ni razvila. Dvainšestdesetletni Bzeek jo je prevzel v oskrbo, ko je bila stara mesec dni, pred tem pa je že imel izkušnje s tremi otroki z enakimi težavami. Njegovi rejenki so zdravniki pripisali največ dve leti življenja, vendar zmaguje Bzeekova skrb. Na njen šesti rojstni dan so bili povabljeni tudi njeni biološki starši, a sta svečice upihnila brez njih.