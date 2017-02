Toda to ne velja za družino Ren iz kraja Shishe v provinci Zhejiang. Večdnevno praznovanje lunarnega novega leta je na splošno v tej državi priložnost, da se na družinskem slavju zberejo sorodniki z vseh koncev Kitajske, tokrat pa se jih je pred fotografom Zhangom Liangzongom zbralo kar 500. Seveda se je postavilo vprašanje, kako bi na fotografijo spravil vse sorodstvo Renov, saj naj bi jih živelo okoli 2000. Družinsko deblo ima korenine, stare 851 let. Vestno so zabeležene vse njegove veje do začetka japonsko-kitajske vojne, nedavno pa so se najstarejši še živeči člani lotili skrbnega raziskovanja njegovega razraščanja po njej in vse do današnjih dni. Vaški starešina Ren Tuanjie je za kitajsko državno tiskovno agencijo povedal, da sta jih pri zbiranju podatkov vodila dva cilja. Prvi je bil ugotoviti, kako se je rod razširil, kje je živel in še živi, drugi pa zagotoviti, da potomstvo nikoli ne bo pozabilo, od kod izvira. Tuanjie se sicer pohvali, da pripada že 26. generaciji Renov, ki so kljub pogostemu pojavljanju družinskih fotografij v nacionalnih medijih vzbudili veliko pozornosti z resnim spraševanjem, ali se sploh lahko poznajo med sabo, pa tudi manj resnimi zbadljivkami, da morajo skrbno preiskati družinsko drevo, da se ne bi poročali med sabo, in še posebej poskrbeti, da otrokom na novoletnih srečanjih ne bi odpadle roke. Kitajci imajo namreč navado, da otrokom izročajo darila (največkrat denar) v okrašenih rdečih ovojnicah v roke, in ne pod smrečice, kot v naših krajih.