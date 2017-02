Tamkajšnji časopisi so nemudoma pobrskali po dokumentacijah in Trumpu znova dokazali izkrivljanje dejstev, USA Today pa je pri podrobnejšem pregledu ugotovil, da je o 59 incidentih s seznama Bele hiše objavil 200 bolj ali manj obširnih člankov, zraven pa ugotovil, da v več primerih sploh ni šlo za teroristična dejanja, ampak klasične zločine. Takšen je bil tudi krut umor mlade Britanke na potepanju po Avstraliji. Enaindvajsetletno Mio Ayliffe-Chung je v Townswillu na severnovzhodni avstralski obali v nekem hostlu ubil 29-letni Francoz Smail Ayad. Napadel jo je z nožem in pri tem po trditvah nekaterih prič vpil »Alahu akbar«, vendar ga zaradi tega preiskovalci niso povezali z islamskimi skrajneži. Posumili so, da je duševno moten, ocenili, da je bolestno zalezoval simpatično Britanko, predvsem pa niso ugotovili nobenih povezav z islamskimi skrajneži. Na presenečenje preiskovalcev v Queenslandu in ogorčenje Mijine užaloščene matere Rosie pa se je tragična smrt mladenke spet znašla v medijih in odprla nezaceljene rane. Avstralska policija je znova objavila, da uboj ni imel nobene zveze z raso ali religijo, ampak je šlo za individualno kriminalno dejanje, Rosie Ayliffe pa je v telefonskem pogovoru za televizijo CBS dejala, da je zelo nesrečna zaradi zlorabe tragične smrti njene hčere, ki si jo je privoščila Bela hiša za poniževanje muslimanov. »Nočem, da je Mijina smrt povod za širjenje islamofobije,« je poudarila v javnem pismu in pojasnila, da se strinja z avstralskimi preiskovalci, da nekdo, ki mu je vera deveta briga, ne more biti islamski skrajnež, ampak je navaden zločinec. »Vsak norec lahko vpije 'Bog je velik',« je še dodala.