Tukaj bomo zgolj ponudili nekaj rešitev, kam in kako na zimski oddih, če je v vaših denarnicah dovolj denarja. Pregledali smo nekaj lestvic, ki jih sestavljajo globalni turistični časopisi, in se pogovorili z nekaterimi Slovenci, ki si takšne dopuste lahko privoščijo. Naj ostanejo anonimni. Večina najboljših središč je v Alpah, a naj poudarimo, da beseda ne bo tekla o najboljših smučiščih, ne bomo pisali o športu, ampak o drugih užitkih. Najboljša hrana v Michelinovih restavracijah, konjaki in cigare ob kaminih, savne, masažni bazenčki, sijajni razgledi… Kot bo videti iz lestvice, takšnega zimskega turizma pri nas še ni, kot tudi ni Michelinovih ocenjevalcev. Naša vlada in turistični delavci po mestih stavijo na bolj preproste goste, konec koncev je v malem Courchevelu več hotelov s petimi zvezdicami kot v vsej Sloveniji.

Courchevel 1850 - Francija Courchevel je resort v največji smučarski pokrajini na svetu Les Trois Vallées. Kraj je razdeljen na Courchevele različnih številk, gre za nadmorsko višino, in Courchevel 1850 je najprestižnejši med njimi. V okolici je kar 32 restavracij, ki jih omenja Michelinov vodič. Tri zvezdice imata restavraciji Le 1947 in La Bouitte. V slednji degustacija sedmih jedi stane 295 evrov, najdražja jed pa so tartufi s kuhano zelenjavo za 209 evrov na osebo. A za dober denar si lahko naročite kuharja kar v svojo najeto kočo. Najdražje so v sklopu Grandes Alpes Private Hotel & Spa po 60.000 evrov na teden in imajo tri spalnice. V Courchevelu 1850 je 12 nastanitev s petimi zvezdicami, za naše zimske počitnice so zelo zasedeni, a velja poskusiti. Najceneje je pri Le Saint Joseph, kjer boste spali za 600 evrov na noč. Na drugi strani so apartmaji Le Suites Potiniere od 1000 evrov za dva do 9000 za osem ljudi, na noč, seveda… Vsi hoteli imajo bazene in neposreden dostop do smučarskih naprav. Večina ima vsaj dve restavraciji, boljše koče pa tudi ekskluzivne vinske kleti. Če hočete v kraju kupiti stanovanje, boste odšteli okoli 7000 evrov za kvadratni meter.

Zermatt -Švica Če boste v Zermattu, gorski občini v kantonu Valais, obiskali hotel Backstage, boste lahko obiskali restavracijo After Seven, ki ima dve Michelinovi zvezdici. Za 300 evrov bodo pripravili sedem jedi in dodali vino. A mnogi trdijo, da je najboljši hotel na svetu Riffelalp Resort 2222 m nad Zermattom, kamor se pripeljete samo z zobato železnico. Imajo šest gostinskih lokalov, kjer so glavne jedi v območju 60 evrov, in vsak drugi dan vinske pokušine. Cene sob pa so visoke! V top sezoni morate vzeti najmanj deset nočitev za precejšnjih 11.000 do 25.000 evrov na apartma.

St. Moritz - Švica St. Moritz ima 5150 prebivalcev, 13.000 sob, za katere skrbi 3000 sezonskih delavcev, okoli 300 restavracij (41 v Michelinovem vodiču), 100 različnih žičnic in okoli 350 kilometrov smučarskih prog. St. Moritz je kot rojstno mesto sodobnega zimskega športa gostil praktično vsa svetovna prvenstva v zimskih športih, tudi polo na snegu, pa še zimske olimpijske igre 1928 in 1948, hkrati pa velja za zibelko alpskega turizma. Leta 1856 so tu namreč odprli Kulm Hotel. Zdaj so v njem najcenejše sobe okoli 1100 evrov na noč.

Kitzbühel - Avstrija Proge svetovnega pokala imajo svojo ceno tudi takrat, kadar Klammer, Križaj in Stenmark ne tekmujejo. V Kitzbühelu je pet hotelov s petimi zvezdicami, sedem kilometrov iz mesta pa je še Kempinski Hotel Das Tirol , ki vas bo stal kakih 480 evrov na noč. Vsi boljši hoteli nudijo prevoz z letališč (Innsbruck, München, Salzburg), bazene, velnes in moderne restavracije s tirolsko kuhinjo. V mestu je 12.980 prebivalcev, 8.868 hotelskih, 80 restavracij, kakih 100 trgovin in 170 kilometrov smučarskih prog. Poleti prirejajo golf in teniške turnirje.

Verbier - Švica Sredi marca bodo v majhnem mestecu (1800 prebivalcev) v švicarskem kantonu Valais aranžmaje v petzvezdičnih hotelih ponujali po kakšnih 800 evrov na noč. Smučarsko središče, ki ima najvišjo točko na 3330 metrih, sicer nudi mnoge užitke, od golfa do jahanja, od bazenčkov do masaž, naša pozornost pa je namenjena Michelinovim restavracijam, kar 14 so jih opazili na teh terenih, najdražja je Table d' Adrien, kjer so najdaljši meniji v okolici 250 evrov, brez pijače, seveda, in najdražjemu apartmaju s kaminom, ki v hotelu Le Chalet d'Adrien znese konkretnih 3000 evrov na noč.

Megève - Francija Mesto na vzhodu Francije pod Mont Blancom je ustanovila aristokratska družina Rothschild. Zasnovano je bilo leta 1920 kot francoski odgovor na švicarski St. Moritz. Takrat so v te kraje hodili najpremožnejši evropski gostje in še vedno je podobno. V mestu naštejemo kar 24 restavracij, ki jih omenja Michelin, med njim tudi eno s tremi zvezdicami, Flocons De Sel, kjer je kosilo 120, večerja pa kakih 390 evrov. V Megève je v marcu odprtih osem lokacij s petimi zvezdicami, cene so od 500 do 1000 evrov na noč. Ponujajo 450 kilometrov smučarskih prog.

Klosters - Švica Če vprašate princa Charlesa, waleškega princa in britanskega prestolonaslednika, se najlepše smuča v kraju Klosters, ki skupaj s sosednjim Serneusom sestavlja smučarsko občino pod mogočnim Gotschnagratom kakih 10 kilometrov od Davosa. V samem Klostersu je okoli 6000 prebivalcev, ki ponujajo manj hotelov in več brunaric ter apartmajev, za prestižnejše lokacije pa je boljše odpotovati v kongresnoturistični Davos. Tam vam v hotelu Seehof skuhajo meni za 220 evrov in zraven vsakega krožnika zaračunajo kozarec vina po 18 evrov. Najcenejše sobe? Okoli 500 evrov na noč.

Lech Zürs - Avstrija Če si želite nazaj k naravi, če hočete, da je hrana, ki jo jeste, pravzaprav preventivna medicina, in če želite, da vam dodajo še ščepec radikalne kuhinje, ste v hotelu Burg Vital na pravem kraju. Za 1500 evrov boste lahko poskusili šest jedi, dodali bodo vinsko turo, izdelke Molton Brown, masažo, hiking, vožnjo s kolesom in tri noči v sobi petih zvezdic. V Lechu, kjer imajo ob 87 žičnicah nekaj sto kilometrov različnih tekaških in alpskih prog, postajajo vse elitnejša lokacija, njihov načrt pa je ob združitvi prog v Arlbergu tudi prestižen letni turizem.

Cortina d'Ampezzo - Italija V Cortini živi kakšnih 6000 prebivalcev, v samem mestu pa je prostora za 20.000 gostov, ki lahko malicajo v 85 restavracijah in nakupujejo v 85 trgovinah. Na voljo imajo 120 kilometrov smučarskih prog in 75 kilometrov tekaških prog. Vodič Michelin omenja v Cortini in okolici 16 izjemnih restavracij, je pa res, da jih je večina kar daleč od centra mesteca. Marca imajo vrata odprta še štirje hoteli s petimi zvezdicami, s ceno 300 do 400 evrov na sobo. Ni predrago za olimpijsko mestece, katerega okolica, Dolomiti, so na seznamu Unescove naravne dediščine.