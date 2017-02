Domislico, kako stopnjujemo izraz »laž«, je najbolj odzivno širil ameriški humorist Mark Twain (prvi jo je najverjetneje izrekel britanski politik sir Charles Wentworth Dilke) in postala je jedrnata prilika za argumente dvomljive vrednosti: kdor nima otipljivih dokazov za svojo trditev, se lahko bolj ali manj nesramno zlaže ali pa ustrezno prilagodi statistično obdelavo. Mnogi znanstveniki današnjega časa bodisi pod pritiskom načela publish or perish (objavi ali propadi) bodisi v želji, da bi dokazali svojo vnaprej izbrano tezo, uporabijo obe metodi.

Znanstvenik ne more vnaprej vedeti, kakšni bodo rezultati njegovih raziskav (če bi vedel, potem to ne bi bila znanost). Toda, kot trdi Ravetz, lahko se zgodi, da je tematika bistvena za prihodnost ljudi in da so nekateri od možnih izidov raziskave tako katastrofalni, da se je znanstvenik – kot kirurg travmatološke klinike – moralno prisiljen odločiti v prid še neznanemu rezultatu in ustrezno prilagoditi svoje raziskovalno delo, objave ter javne nastope. Kot družbeno bitje je znanstvenik (po Ravetzu) moralno dolžan uporabiti tako imenovano načelo previdnosti in po potrebi tudi predstaviti kot nesporen izid nekaj, za kar nima dokazov – ker so lahko možne posledice tako hude, da je treba takoj ukrepati.

Ravetz primerja položaj znanstvenika z obveznostmi zdravnika v oddelku za nujne posege. Kirurgu, ki mu med nočnim dežurstvom pripeljejo kritično ranjeno žrtev prometne nesreče, se lahko zgodi, da ne more natančno vedeti, kaj vse ogroža pacientovo življenje; toda če bi za ponesrečenca odredil vse potrebne preiskave, bi ta najverjetneje umrl prej, kot bi lahko kirurg postavil natančno, znanstveno utemeljeno diagnozo; in če kirurg ne naredi ničesar, pacient prav tako ne bo preživel. Zato se je na primer zdravnik travmatološke klinike pogosto prisiljen odločiti za poseg brez popolnih podatkov o pacientovem stanju – in se za tak nujno tvegan poseg moralno utemeljeno odloči na podlagi ocene, da bi bile posledice zavlačevanja s posegom najmanj enako hude kot intervencija na podlagi napačne predpostavke o vzrokih za pacientovo kritično stanje.

Tudi znanstveniki so samo ljudje. Včasih se zmotijo – vendar če se res držijo znanstvene metode, to prej ali prej priznajo. A ker so samo ljudje, nekateri podležejo vsakovrstnim pritiskom in skušnjavam ter za raziskovalna sredstva, medijsko pozornost ali v podporo lastnim ideološkim prepričanjem tudi pretirano ali lažno predstavijo svoje rezultate, ponaredijo meritve.

Strokovna recenzija, ki je pogoj za objavo v (večini) znanstvenih publikacij, lahko odkrije napake v opisani metodi, v izračunih ali v sklepanju. Ne more pa ugotoviti, ali so podatki o eksperimentu zares plod poskusa. Zato nekateri podležejo skušnjavi, da si rezultate eksperimenta kar izmislijo. Trenutno je svetovni rekorder v tej kategoriji japonski anesteziolog Jošitaka Fujii, ki je zaradi ponarejanja in drugih grehov doživel uradni umik kar 172 objavljenih člankov. [2]

No, ne zares. Oziroma – vsaj predstavljena raziskava tega ne dokazuje. Inštitut za dieto in zdravje sploh ne obstaja – v času objave rezultatov je sicer imel svojo spletno stran, ki je med tem že ugasnila. John Bohannon ima res doktorat iz znanosti (iz mikrobiologije), a dela kot novinar in projekta se je lotil, da bi pokazal, kako je mogoče ponarediti znanstveno objavo. Vsi drugi parametri poskusa so biti taki, kot so opisani.

Spomladi leta 2015 je dr. John Bohannon z Inštituta za dieto in javno zdravje pritegnil pozornost vrste medijev s tezo, da uživanje čokolade pospeši hujšanje. Njegova trditev je temeljila na 21-dnevni raziskavi s tremi skupinami prostovoljcev: prva skupina je uživala shujševalno prehrano z znižanimi ogljikovodiki; druga skupina je poleg diete jedla temno čokolado; in tretja (nadzorna) skupina je uživala svojo običajno hrano, brez čokolade. Prva in druga skupina sta med testom shujšali, tretja pa ne (kar je potrdilo učinkovitost shujševalne diete). A rezultat, ki je pritegnil splošno pozornost medijev, je bil, da je druga skupina shujšala hitreje kot prva! Torej, temna čokolada pomaga pri hujšanju!

Najbolj vplivno drevo na svetu

Ključna trditev teze, da človeški izpusti toplogrednih plinov, predvsem CO

2

, povzročajo nevarno ogrevanje našega planeta, je, da je bilo ogrevanje na koncu 20. stoletja izredno, da se torej nikoli prej v (klimatološko) znani zgodovini Zemlje ni zgodil po obsegu in/ali hitrosti podoben dvig temperature. Problem je v tem, da zgodovinarji in mnogi drugi raziskovalci dobro poznajo tako imenovano srednjeveško toplo obdobje (950–1250), ki je bilo po mnenju mnogih toplejše od konca 20. stoletja, pa za to očitno ne bi mogli biti krivi človeški izpusti CO

2

A dovolj natančne in globalno razširjene meritve temperatur imamo le od konca druge svetovne vojne naprej, zato poskušajo znanstveniki pretekle temperature ugotoviti na podlagi različnih deriviranih podatkov.

Drevesni obroči so lahko dober kazalnik preteklih temperatur, saj drevesa v toplem podnebju hitreje rastejo (in s tem tvorijo debelejše poletne obroče). A da bi lahko iz debeline obročev v določenem obdobju sklepali o temperaturi, moramo izračunati povprečje podatkov na podlagi statistično zadostnega števila dreves: posamično drevo namreč lahko raste hitreje ali počasneje zato, ker dobi več ali manj vode, gnojila, je bolj ali manj osončeno…

Michael E. Mann je s sodelavcema Raymondom S. Bradleyjem in Malcolmom K. Hughesom leta 1998 v reviji Nature objavil članek z rekonstrukcijo temperatur za preteklih 600 let, ki je dokazoval, da so te šele v 20. stoletju skočile daleč nad prej dokaj enakomerne vrednosti. [7] Metodo rekonstrukcije, ki je postala znana kot MBH98, je Mann uporabil še nazaj do leta 1000 in v tretjem poročilu IPCC (TAR3 2001) [8] objavil svoj graf preteklih temperatur, ki je kazal, da ni bilo niti srednjeveškega toplega obdobja niti poznejše male ledene dobe; graf je takoj postal znan kot »hokejska palica« in vrsta strokovnih člankov je dokazala, da temelji na – milo rečeno – prilagojeni statistiki. [9, 10, 11] Poleg tega so avtorji svoje zaključke utemeljili na analizi zelo posebnih dreves, namreč dolgo živečih borov v zahodnih ZDA (Pinus aristata, P. longaeva in P. balfouriana), ki so za biologe še danes misterij: ta drevesa zares izkazujejo nenavadno hitro rast v 20. stoletju – ampak samo primerki, ki rastejo v zelo ozkem pasu, od zgornje drevesne meje do največ̌ 150 metrov pod njo. Pri nižje rastočih borih take izredne rasti ni mogoče opaziti, kakor tudi ne pri drugih drevesih. [12]

Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC) se je moral zaključkom Manna, Bradleyja in Hughesa sicer odpovedati, a nikakor ni želel opustiti trditve, da je rast globalnih temperatur na koncu 20. stoletja izredna. Nov ključni »dokaz« je tokrat prispeval Keith Briffa s sodelavci, ki so na podlagi obročev macesnov s področja Jamal v Sibiriji ugotovili v bistvu enak potek temperatur kot »hokejska palica«. [13]

Analiza je bila nekoliko sumljiva že zato, ker je prvotni nabor podatkov, ki so ga dobili iz Rusije, vseboval obroče več 100 dreves, avtorji pa so kot temelj svoje analize uporabili nabor 34 dreves. [14] Briffa in njegovi sodelavci so za utemeljitev svoje trditve izbrali le 10 dreves, ki naj bi bila najbolj značilna. A statistična analiza le-teh je pokazala nekoliko neobičajno obnašanje: vsa so relativno mlada (vzkalila so po letu 1800) in so prvih 100 let rasla dokaj zadržano, potem pa začela izkazovati veliko variacijo v drevesnih obročih (kar je netipično – običajno mlajša drevesa rastejo relativno hitreje od starejših). A niti večina teh dreves ne izkazuje rasti v obliki »hokejske palice«: dejansko jo samo eden od macesnov z Jamala in tako je ta, na seznamu označen kot YAD061, postal najbolj vplivno drevo na svetu. [15]

