Na slovenski policiji so za STA potrdili, da so novembra lani izvedli postopek proti trem osebam, ki so bile v Franciji obravnavane zaradi terorizma. Trojica, ki je potovala s potniškim vlakom med Celjem in Rogatcem, pri sebi ni imela nikakršnih dokumentov, na policijski postaji pa so najprej navedli lažne osebne podatke in različne zgodbe o tem, kam sploh potujejo. V sodelovanju s francoskimi varnostnimi organi so ugotovili, da so bile vse tri osebe v Franciji že obravnavane za kazniva dejanja s področja terorizma.

Trojico so zaslišali na sodišču v Kopru, sodnik je zanje odredil pripor, na osnovi evropskega naloga za prijetje in predajo pa še odredil predajo trojice v Francijo, kamor so jih poslali konec novembra lani. Francoski mediji sicer pišejo o dveh prijetih osebah, na slovenski policiji pa so potrdili, da so v Francijo predali tri.