V ospredju pogovorov med Pahorjem in Putinom je krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Rusijo, med drugim se slovenskim podjetjem obeta za 650 milijonov evrov poslov. Ruski predsednik sicer obžaluje, da so se gospodarski odnosi med državama v zadnjem času ohladili, žalosti ga, ker je blagovna menjava upadla.

Predsednika bosta govorila še o aktualnih razmerah v svetu, predvsem na kriznih žariščih kot so Sirija in Libija, Pahor pa naj bi izpostavil še željo po izboljšanju odnosov med EU in Rusijo. Po poročanju bruseljskega spletnega medija Politico bo Pahor skušal Putina prepričati v vzpostavitev premierja v vzhodni Ukrajini. »Tja odhajam kot prijatelj Moskve, ki bo prijatelja pozval, naj pokaže politično modrost in s premirjem v Ukrajini naredi pravo stvar,« je v pogovoru za medij dejal Pahor.

Pahor je v Moskvo prispel iz Berlina, kjer se je srečal z nemško kanclerko Angelo Merkel in predsednikom Joachimom Gauckom, v nedeljo pa se bo ustavil še v Kijevu, kjer se bo sestal z ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom.