Želja: osvojiti medaljo za Afganistan

Pred dvema letoma, ko je ustanovila klub, so se dekleta še bala včlanit, sedaj pa vadi že več kot deset. Njene članice so iz perzijskega dela Kabula, ki velja za bolj liberalnega.

Za vadbo se je Sima Azimi navdušila v Iranu, kjer je tudi živela in osvojila bronasto in zlato medaljo v Shaolinu.Njena želja je, da bi se v njen klub včlanilo čim več deklet in da bi uspele tudi Afganistanu priboriti kakšno medaljo. Dekleta imajo zaradi vadbe tudi veliko sovražnikov, a se ne ozirajo na to in vadijo dalje, saj se zaradi vadbe borilnih veščin v dominantnem moškem svetu počutijo varneje.