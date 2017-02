Janša je na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, ker je ocenil, da mu je višje sodišče odreklo pravico do pritožbe. Zakon o kazenskem postopku namreč po njegovem izrecno ne določa, da se obdolženi ne more pritožiti v svojo škodo.

vrhovno sodišče meni drugače. Kot je zapisalo v odločitvi, je pritožba v lastno škodo v nasprotju s položajem obdolženca v kazenskem postopku in funkcijo obrambe. Sodišče je tudi ugotovilo, da se je z razveljavitvijo sodbe na ustavnem sodišču ponovno vzpostavila Janševa domneva nedolžnosti, »ki je z ustavitvijo kazenskega postopka prešla v neizpodbojno domnevo«.

Sklep o ustavitvi postopka zaradi zastaranja ima tudi sicer popolnoma enak pomen kot oprostilna ali zavrnilna sodba, so zapisali vrhovni sodniki. Senat vrhovnega sodišča so sicer sestavljali Barbara Zobec (kot predsednica), Vesna Žalik, Damijan Florjančič, Kristina Ožbolt in Maja Tratnik.