Izredno talentirani mladi slovenski košarkar je tokrat na parketu preživel 24 minut, v tem času pa dosegel sicer le pet točk, a obenem dodal še sedem skokov in kar enajst podaj, s čimer je popravil svoj evroligaški rekord v asistencah in prišel do statističnega indeksa 18. Višjega v njegovi ekipi je imel le Anthony Randolph (25). Dončić je zgrešil oba poskusa za tri točke, za dve točki je metal 2:3, proste mete pa 1:2. Enajst njegovih podaj je bilo sicer skoraj polovico vseh Realovih (24). Madridčani so se s sedemnajsto zmago utrdil na prvem mestu na lestvici pred aktualnim evropskim prvakom CSKA Moskvo, ki je bila doma s 102:80 boljša od Crvene zvezde.

Včeraj sta v evroligi nastopila še dva slovenska reprezentanta. Zoran Dragić (10 točk) je izgubil v Istanbulu proti Efes Pilsnu 86:90, Baskonia Vitoria pa je bila za točko prekratka v Tel Avivu (84:85). Jaka Blažič je na parketu preživel slabi dve minuti, vendar se med strelce ni vpisal.