Na največjem študentskem zimskem športnem dogodku na svetu, ki je potekal med 29. januarjem in 8. februarjem v Almatiju v Kazahstanu, je tokrat sodelovalo 57 držav. Okoli 2000 športnikov, starih od 17 do 28 let, se je v petnajstih različnih športih potegovalo za 555 medalj, tekmovanje pa bo verjetno v najlepšem spominu ostalo ruskim tekmovalcem, saj so bili z 29 zlatimi, 27 srebrnimi in 15 bronastimi odličji z naskokom najuspešnejša reprezentanca. Od ponosa verjetno prekipevajo tudi gostitelji, ki so za organizacijo univerzijade namenili kar 50 milijonov evrov. Njihovi športniki so se jim oddolžili s 36 medaljami, s čimer so zaostali le za severno sosedo Rusijo, prehiteli pa številne zimske velesile, kot so Japonska, Francija in Italija.

Slovenijo, ki je na univerzijadi prvič nastopila leta 1995, je letos zastopalo 13 športnikov v petih različnih disciplinah (alpsko smučanje, smučarski skoki, smučarski tek, umetnostno drsanje in deskanje na snegu), celotna odprava pa je štela 23 predstavnikov. V domovino so se vrnili z dvema srebrnima medaljama, ki so ju osvojili Desiree Ajlec v veleslalomu in Anže Lavtižar, Andraž Modic ter Aljaž Vodan na ekipni tekmi smučarjev skakalcev. Med odmevnejšimi uspehi velja izpostaviti še četrto mesto Vodana in peto Modica na posamični tekmi smučarjev skakalcev, peto mesto deskarja Petra Podlogarja na preizkušnji v akrobatskih skokih, osmo mesto Ajlečeve v kombinaciji in deseto mesto umetnostne drsalke Daše Grm v prostem programu.

Če primerjamo uspehe s preteklih univerzijad, so se Slovenci odrezali bolje kot njihovi predhodniki leta 2009, ko je Slovenija v Harbinu na Kitajskem ostala brez kolajne, presegli pa so tudi dosežek z zadnje univerzijade izpred dveh let v Sierra Nevadi v Španiji, ko je za edino odličje z bronom v slalomu poskrbel Filip Mlinšek. Največji uspeh so sicer na zimski univerzijadi slovenski tekmovalci dosegli leta 1997 v Južni Koreji. Takrat so osvojili kar 15 medalj (sedem zlatih in po štiri srebrne in bronaste), s čimer so bili celo tretja najuspešnejša reprezentanca, izjemnemu dosežku pa so se približali le še štiri leta kasneje v Zakopanah na Poljskem, ko so tekmovanje sklenili pri trinajstih odličjih (šest zlatih, štiri srebrna in tri bronasta). Naslednjo zimsko univerzijado čez dve leti bo gostilo mesto Krasnojarsk v Rusiji.