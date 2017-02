Ena najbolj neverjetnih zgodb zadnjega časa v košarkarski ligi NBA je v noči na četrtek postala še bolj neverjetna. Miami slovenskega reprezentanta Gorana Dragića je namreč na kolena spravil še Milwaukee in s tem zabeležil že dvanajsto zaporedno zmago. Moštvo s Floride je s tem postavilo rekord lige v zaporednih zmagah kluba, ki ima negativno razmerje zmag in porazov (Phoenix jih je v sezoni 1996/97 dobil enajst), hkrati je izenačilo najdaljši uspešni niz v tej sezoni, ki si ga zdaj deli z Golden Statom, ob tem pa je to tretji najdaljši zmagoviti niz v 29-letni zgodovini kluba. Do premora zaradi vikenda vseh zvezd čakajo Miami še tekme proti Brooklynu, Philadelphii, Orlandu in Houstonu.

Uspešna serija, ki je Miami v slabem mesecu iz ene najslabših ekip v ligi izstrelila med kandidate za končnico, je dokaz, kako pomembna je v moštvenem športu kemija v slačilnici. Vročica je poleti prevetrila moštvo, vodilni možje pa so pogrnili v poskusu, da bi na Florido pripeljali kakšnega od zvezdnikov. Tako je predsednik Pat Riley z igralci podpisoval enoletne pogodbe, zaradi katerih bo imel na prihajajoči poletni tržnici znova precej manevrskega prostora, in se že vnaprej sprijaznil, da bo šlo za sezono, v kateri na končnico verjetno ne bo mogel računati. A s tem se ni strinjal glavni trener Eric Spoelstra, ki je ves čas vztrajal pri svojih principih, in je bolj kot na rezultat stavil na delo na treningih, po katerem Miami v ligi NBA sicer slavi. Kljub težavam s poškodbami in številnim nesrečnim tesnim porazom je verjel, da je njegovo moštvo sposobno več, kar se kaže v zadnjih tednih.

»Zdaj smo povsem drugačno moštvo kot na začetku sezone. Vedeli smo, da nismo tako slabi, kot so kazali rezultati. Ves čas smo ohranjali pozitiven odnos v slačilnici in trdo delali. V nekem trenutku se je vse skupaj povezalo. Nekaj je kliknilo in zdaj igramo odlično,« je z mirnim tonom po zmagi proti Milwaukeeju razlagal Goran Dragić, ki je 16 točkam dodal sedem asistenc. Moštvo s Floride je do lahke zmage prišlo, čeprav je zaradi poškodbe gležnja manjkal Dion Waiters, ki se je v branilskem paru odlično ujel s slovenskim reprezentantom.

Čeprav je zmagoviti niz Miamija ena najbolj popularnih tem v ligi NBA, pa mu igralci in strokovno moštvo ne dajejo prevelikega pomena. Dejstvo namreč je, da jih v boju za končnico čaka še težko delo. »Serija zmag me ne zanima. Lahko pa govorim o skupini igralcev, ki je trdo garala za to, da je ustvarila identiteto v igri, ki je sprejela kulturo dela v klubu in ki je želela razumeti, kaj pomeni igranje obrambe v pravem pomenu besede,« je bil jasen Eric Spoelstra. Igralec Rodney McGruder pa je le potrdil besede svojega trenerja: »Če verjamete ali ne, se o zmagah ne pogovarjamo. Kadar se pogovarjaš o zmagah, se rado zgodi, da postaneš preveč nadut. Nas zanima le, kako in kje lahko napredujemo.«