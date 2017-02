Kariere športnikov so lahko včasih čudne in jih je težko pojasniti. Do neke mere bi to lahko dejali tudi za Igorja Tratnika. Danes 27-letni Ljubljančan je na svoji športni poti zamenjal številne klube tako v Sloveniji kot v tujini. V nobenem se ni zadržal daljši čas, pred sezono 2014/15 pa je pristal v Laškem, ki ga je takrat vodil Predrag Milović. Krilni košarkar je pri Zlatorogu zablestel in prikazoval odlične predstave, s katerimi si je izboril prestop v Krko. A v novomeškem okolju se ni dobro znašel, svoje je naredil tudi kakovostni preskok, ki je med državnim prvenstvom in ligo ABA precej velik. Tratnik tako sezone ni sklenil v dvorani Leona Štuklja, saj se je še pred koncem preselil v Šentjur k Tajfunu. Tudi pri takrat še aktualnih državnih prvakih se ni ustalil, zato je poleti naredil sila pametno potezo in se vrnil v Laško, kjer je zdaj glavni trener Aleš Pipan.

Ta mu je namenil eno glavnih vlog v ekipi, kar je Tratnik sprejel z odprtimi rokami. Hitro se mu je povrnila samozavest, ki ga je krasila v pretekli avanturi pri Zlatorogu, hkrati pa je moštvo kljub številnim spremembam nadaljevalo predstave iz pretekle sezone, v kateri je klonilo šele v finalu proti Heliosu. V 15. krogu so Laščani gostovali pri Šenčurju in brez težav prišli do zmage. Za to je bil v veliki meri zaslužen ravno Tratnik. V 35 minutah je namreč dosegel 28 točk in ujel pet odbitih za statistični indeks 26 ter naziv Dnevnikov igralec kroga.

Po končanem 15. krogu je drugo mesto v našem izboru pripadlo Marku Lukoviću, ki je k zmagi Krke proti Primorski po podaljšku prispeval 18 točk, devet asistenc in osem skokov. Na tretjem je pristal Jakob Čebašek (zmaga Hopsov proti LTH Castings, 11 točk in 19 skokov), četrtem Jan Barbarič (zmaga Olimpije proti Heliosu, 17 točk, devet skokov in pet asistenc), petem pa Ramo Rizvić (zmaga Zlatoroga proti Šenčurju, 19 točk in šest skokov).